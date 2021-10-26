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Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях
Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 25 октября – 30924 человека, 447 из них умерли. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T08:45+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Коронавирусная инфекция у детей может дать серьезные осложнения в виде системного воспалительного синдрома, рассказала в интервью радио Sputnik главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.С 18 по 23 октября ковидное отделение Сухумской детской поликлиники приняло 98 детей, у 22-х подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.По ее словам, похожие показатели держатся уже на протяжении двух-трех недель.По мнению Абухба, продление школьных каникул в октябре еще на одну неделю дали бы возможность прервать цепь заражений. Главврач порекомендовала провести каникулы на свежем воздухе за городом и минимизировать контакты.Ковидный кабинет Сухумской детской поликлиники работает с 9:30 до 18:00, прием анализов осуществляется до 12:00.
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медицина, дети

Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях

08:45 26.10.2021 (обновлено: 10:01 26.10.2021)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 25 октября – 30924 человека, 447 из них умерли.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Коронавирусная инфекция у детей может дать серьезные осложнения в виде системного воспалительного синдрома, рассказала в интервью радио Sputnik главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.
С 18 по 23 октября ковидное отделение Сухумской детской поликлиники приняло 98 детей, у 22-х подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.
По ее словам, похожие показатели держатся уже на протяжении двух-трех недель.

Ковид у детей может дать серьезные осложнения в виде системного воспалительного синдрома, синдрома Кавасаки, который развивает воспаление сердечной мышцы. Нужно быть осторожным и единственная защита детей – вакцинация окружающего взрослого населения и соблюдение санэпидрежима.

Ада Абухба - Sputnik Абхазия
Ада Абухба
главврач Сухумской детской поликлиники
По мнению Абухба, продление школьных каникул в октябре еще на одну неделю дали бы возможность прервать цепь заражений. Главврач порекомендовала провести каникулы на свежем воздухе за городом и минимизировать контакты.
Ковидный кабинет Сухумской детской поликлиники работает с 9:30 до 18:00, прием анализов осуществляется до 12:00.
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