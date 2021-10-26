https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/glavvrach-detskoy-polikliniki-rasskazala-kak-covid-19-mozhet-otrazitsya-na-detyakh-1036059846.html

Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях

Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 25 октября – 30924 человека, 447 из них умерли. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T08:45+0300

2021-10-26T08:45+0300

2021-10-26T10:01+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

дети

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Коронавирусная инфекция у детей может дать серьезные осложнения в виде системного воспалительного синдрома, рассказала в интервью радио Sputnik главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.С 18 по 23 октября ковидное отделение Сухумской детской поликлиники приняло 98 детей, у 22-х подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.По ее словам, похожие показатели держатся уже на протяжении двух-трех недель.По мнению Абухба, продление школьных каникул в октябре еще на одну неделю дали бы возможность прервать цепь заражений. Главврач порекомендовала провести каникулы на свежем воздухе за городом и минимизировать контакты.Ковидный кабинет Сухумской детской поликлиники работает с 9:30 до 18:00, прием анализов осуществляется до 12:00.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, дети