Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/izverzhenie-vulkana-na-ostrove-palma-1036069794.html
Извержение вулкана на острове Пальма
Извержение вулкана на острове Пальма
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T15:45+0300
2021-10-26T16:04+0300
в мире
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036065616_50:0:1188:640_1920x0_80_0_0_6ad46a61fcac045a2f8230a11a4564b0.jpg
Лава покрыла территорию площадью около 850 гектаров, разрушены более 1,3 тысячи строений, большинство – жилые дома, эвакуированы свыше семи тысяч человек.Общая площадь лавы превышает, по последним данным, 850 гектаров, в наиболее широкой точке – 2,9 километра.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036065616_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_b23b9b9d41b4cae8a6bb523ed470466a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, видео, видео

Извержение вулкана на острове Пальма

15:45 26.10.2021 (обновлено: 16:04 26.10.2021)
© Видео / Ruptly
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ.
Лава покрыла территорию площадью около 850 гектаров, разрушены более 1,3 тысячи строений, большинство – жилые дома, эвакуированы свыше семи тысяч человек.
Общая площадь лавы превышает, по последним данным, 850 гектаров, в наиболее широкой точке – 2,9 километра.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:25Мурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
16:52Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
16:17Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России
15:15Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС
14:45Эксперт оценил динамику распространения мраморного клопа в Абхазии
13:55Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы
13:25Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября
12:25В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:25Подачу воды в Сухумском районе рассчитывают восстановить в течение двух дней
10:20Газ расплаты: Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией
09:45В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
09:15"Они уже у границ": что началось в Афганистане
08:45Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях
ВчераБолее 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли
ВчераЮбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году
ВчераФорма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России
ВчераМолдавия придумала, как не платить России за газ
ВчераСтоимость дизельного топлива на бирже в России обновляет максимумы пятый день подряд
ВчераМинтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых в нерабочие дни нет
ВчераДержатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"