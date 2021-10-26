https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/izverzhenie-vulkana-na-ostrove-palma-1036069794.html

Извержение вулкана на острове Пальма

Извержение вулкана на острове Пальма

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T15:45+0300

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Лава покрыла территорию площадью около 850 гектаров, разрушены более 1,3 тысячи строений, большинство – жилые дома, эвакуированы свыше семи тысяч человек.Общая площадь лавы превышает, по последним данным, 850 гектаров, в наиболее широкой точке – 2,9 километра.

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