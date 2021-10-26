https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/kak-rossiyskie-moryaki-spasli-panamskiy-konteynerovoz-ot-piratov-1036071547.html

Как российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов

Как российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов

В Гвинейском заливе Атлантического океана прошла спецоперация российских морпехов по освобождению гражданского судна от пиратов. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T17:55+0300

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Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить судно. После подачи сигнала тревоги экипаж "Люции" укрылся в машинном отделении. С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты, которая должна была предотвратить захват судна. Как российские военные освобождали контейнеровоз – смотрите в нашем видео.

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