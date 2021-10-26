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Как российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов
Как российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов
В Гвинейском заливе Атлантического океана прошла спецоперация российских морпехов по освобождению гражданского судна от пиратов. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T17:55+0300
2021-10-26T17:55+0300
2021-10-26T17:55+0300
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Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить судно. После подачи сигнала тревоги экипаж "Люции" укрылся в машинном отделении. С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты, которая должна была предотвратить захват судна. Как российские военные освобождали контейнеровоз – смотрите в нашем видео.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, видео
Как российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов
В Гвинейском заливе Атлантического океана прошла спецоперация российских морпехов по освобождению гражданского судна от пиратов.
Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.
Сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить судно. После подачи сигнала тревоги экипаж "Люции" укрылся в машинном отделении.
С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты, которая должна была предотвратить захват судна.
Как российские военные освобождали контейнеровоз – смотрите в нашем видео.