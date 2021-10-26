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Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России
РУСДРАМ находится с гастролями по городам России. Ранее труппа из Абхазии представила на суд саранского зрителя "Кьоджинские перепалки". В Саранске Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники".
Сегодня РУСДРАМ находится в Ярославле, а впереди еще Тамбов и Тверь.
Эти гастроли генеральный директор театра оценивает как спасение.
Как руку помощи, которую нам протянула Российская Федерация, позволив нам принять полноценное участие в таком серьезном гастрольном проекте, профинансировав это участие и, предоставив все возможности для комфортного нахождения на гастролях. Мы чрезвычайно благодарны Министерству культуры России за такое удивительное к нам отношение.
В Абхазию артисты РУСДРАМа вернутся 2 ноября.