https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/khintba-o-gastrolyakh-rusdrama-spasenie-i-ruka-pomoschi-ot-rossii--1036070158.html

Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России

Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России

РУСДРАМ находится с гастролями по городам России. Ранее труппа из Абхазии представила на суд саранского зрителя "Кьоджинские перепалки". В Саранске... 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T16:17+0300

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Хинтба Хинтба

РУСДРАМ находится с гастролями по городам России. Ранее труппа из Абхазии представила на суд саранского зрителя "Кьоджинские перепалки". В Саранске Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники". Сегодня РУСДРАМ находится в Ярославле, а впереди еще Тамбов и Тверь. Эти гастроли генеральный директор театра оценивает как спасение. В Абхазию артисты РУСДРАМа вернутся 2 ноября.

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