Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/khintba-o-gastrolyakh-rusdrama-spasenie-i-ruka-pomoschi-ot-rossii--1036070158.html
Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России
Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России
РУСДРАМ находится с гастролями по городам России. Ранее труппа из Абхазии представила на суд саранского зрителя "Кьоджинские перепалки". В Саранске... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T16:17+0300
2021-10-26T16:17+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036070130_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_77a1f82c12df11655265781bb34d4085.jpg
Хинтба
Хинтба
РУСДРАМ находится с гастролями по городам России. Ранее труппа из Абхазии представила на суд саранского зрителя "Кьоджинские перепалки". В Саранске Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники". Сегодня РУСДРАМ находится в Ярославле, а впереди еще Тамбов и Тверь. Эти гастроли генеральный директор театра оценивает как спасение. В Абхазию артисты РУСДРАМа вернутся 2 ноября.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036070130_285:0:2600:1736_1920x0_80_0_0_598041c5ae6f838243019815e19d8653.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России

16:17 26.10.2021
Радио
Хинтба
РУСДРАМ находится с гастролями по городам России. Ранее труппа из Абхазии представила на суд саранского зрителя "Кьоджинские перепалки". В Саранске Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом международного фестиваля "Соотечественники".
Сегодня РУСДРАМ находится в Ярославле, а впереди еще Тамбов и Тверь.
Эти гастроли генеральный директор театра оценивает как спасение.

Как руку помощи, которую нам протянула Российская Федерация, позволив нам принять полноценное участие в таком серьезном гастрольном проекте, профинансировав это участие и, предоставив все возможности для комфортного нахождения на гастролях. Мы чрезвычайно благодарны Министерству культуры России за такое удивительное к нам отношение.

Ираклий Хинтба - Sputnik Абхазия
Ираклий Хинтба
Генеральный директор РУСДРАМа
В Абхазию артисты РУСДРАМа вернутся 2 ноября.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:25Мурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
16:52Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
16:17Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России
15:15Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС
14:45Эксперт оценил динамику распространения мраморного клопа в Абхазии
13:55Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы
13:25Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября
12:25В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:25Подачу воды в Сухумском районе рассчитывают восстановить в течение двух дней
10:20Газ расплаты: Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией
09:45В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
09:15"Они уже у границ": что началось в Афганистане
08:45Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях
ВчераБолее 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли
ВчераЮбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году
ВчераФорма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России
ВчераМолдавия придумала, как не платить России за газ
ВчераСтоимость дизельного топлива на бирже в России обновляет максимумы пятый день подряд
ВчераМинтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых в нерабочие дни нет
ВчераДержатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"