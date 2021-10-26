Колташов о дорожании биткоина: антидоллар – убежище для огромных капиталов

Биткоин в современных условиях, и это отличает его от других криптовалют, является своего рода антидолларом. Он имеет то, чего не имеет американская валюта в принципе отныне – долларовая масса сейчас подпитывается за счет нулевой ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Подобное положение мы наблюдаем и с европейским Центральным банком, с банком Японии и с банком Англии. Эта постоянная подпитка обесценивает американскую валюту в товарном выражении. Глобальная инфляция, современный сырьевой кризис - все эти слова, которые мы слышали в последние месяцы, родились именно из-за того, что цены на продукты питания, энергоресурсы, металл, другое сырье, идут вверх по отношению к американской валюте. И очевидно, что этот процесс может продолжаться еще очень долго. В этой ситуации становится понятно, что есть запрос на какую-то валюту, которая бы имела диаметрально иные свойства, нежели доллар, которая могла бы дорожать и быть более устойчивой. И тут биткоин выступает на первый план, потому что он оказывается валютой с ограниченным пределом эмиссии. 21 миллион биткоинов, больше нельзя эмиссировать. Таким образом, это не просто ограниченная эмиссия, но это конечный ресурс... Биткоин потому и дорожает, что огромные денежные капиталы, которые блуждают по фондовым и товарным рынкам, ищут убежища, ищут что-то, что было бы надежным.