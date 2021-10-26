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Колташов о дорожании биткоина: антидоллар – убежище для огромных капиталов
Колташов о дорожании биткоина: антидоллар – убежище для огромных капиталов
От чего зависит курс биткоина, как может отразиться на экономике стран легализация криптовалют и какими угрозами это чревато, в эфире радио Sputnik рассказал... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T10:50+0300
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Колташов
Колташов
20 октября курс биткоина установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 66,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.Предыдущий рекорд криптовалюта показала в апреле: тогда ее стоимость выросла до 64,85 тысячи долларов.С начала октября, когда курс составлял 43,82 тысячи долларов, биткоин подорожал уже в полтора раза. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов. Оно последовало за двухмесячным ростом в июле и августе — суммарно почти на 35%.О причинах такого поведения криптовалюты рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Подробности слушайте в аудиофайле. Bitcoin, биткоин — электронная валюта, в основе которой лежит публичный регистр, называемый блокчейном, или "цепочкой блоков". Он хранится у всех клиентов (участников) платежной системы и содержит в себе всю историю транзакций в Сети.Биткоин полностью анонимен, а его курс регулируется только рынком на основе спроса и предложения.
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биткоин, рынок криптовалюты, такие обстоятельства, аудио

Колташов о дорожании биткоина: антидоллар – убежище для огромных капиталов

10:50 26.10.2021 (обновлено: 10:57 26.10.2021)
Радио
Колташов
От чего зависит курс биткоина, как может отразиться на экономике стран легализация криптовалют и какими угрозами это чревато, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
20 октября курс биткоина установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 66,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
Предыдущий рекорд криптовалюта показала в апреле: тогда ее стоимость выросла до 64,85 тысячи долларов.
С начала октября, когда курс составлял 43,82 тысячи долларов, биткоин подорожал уже в полтора раза. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов. Оно последовало за двухмесячным ростом в июле и августе — суммарно почти на 35%.
О причинах такого поведения криптовалюты рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Биткоин в современных условиях, и это отличает его от других криптовалют, является своего рода антидолларом. Он имеет то, чего не имеет американская валюта в принципе отныне – долларовая масса сейчас подпитывается за счет нулевой ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Подобное положение мы наблюдаем и с европейским Центральным банком, с банком Японии и с банком Англии. Эта постоянная подпитка обесценивает американскую валюту в товарном выражении. Глобальная инфляция, современный сырьевой кризис - все эти слова, которые мы слышали в последние месяцы, родились именно из-за того, что цены на продукты питания, энергоресурсы, металл, другое сырье, идут вверх по отношению к американской валюте. И очевидно, что этот процесс может продолжаться еще очень долго. В этой ситуации становится понятно, что есть запрос на какую-то валюту, которая бы имела диаметрально иные свойства, нежели доллар, которая могла бы дорожать и быть более устойчивой. И тут биткоин выступает на первый план, потому что он оказывается валютой с ограниченным пределом эмиссии. 21 миллион биткоинов, больше нельзя эмиссировать. Таким образом, это не просто ограниченная эмиссия, но это конечный ресурс... Биткоин потому и дорожает, что огромные денежные капиталы, которые блуждают по фондовым и товарным рынкам, ищут убежища, ищут что-то, что было бы надежным.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов во время пресс-конференции на тему: 5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России в пресс-центре информационного агентства Национальная Служба Новостей. - Sputnik Абхазия
Василий Колташов
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Подробности слушайте в аудиофайле.
Bitcoin, биткоин — электронная валюта, в основе которой лежит публичный регистр, называемый блокчейном, или "цепочкой блоков". Он хранится у всех клиентов (участников) платежной системы и содержит в себе всю историю транзакций в Сети.
Биткоин полностью анонимен, а его курс регулируется только рынком на основе спроса и предложения.
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