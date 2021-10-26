https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/kosilov-o-turpotoke-na-kanikulakh-na-fone-bezopasnosti-v-rossii-abkhaziya-vyglyadit-bledno--1036065479.html

Косилов о турпотоке на каникулах: на фоне антиковидных мер в РФ Абхазия выглядит бледно

Косилов о турпотоке на каникулах: на фоне антиковидных мер в РФ Абхазия выглядит бледно

Как дополнительные выходные в России сказались на турпотоке в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН... 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T14:15+0300

2021-10-26T14:15+0300

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Косилов Косилов

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены выходными в связи с подъемом заболеваемости Covid-19 в стране. Стали ли ковидные каникулы поводом для роста бронирования отдыха в Абхазии, какова вероятность того, что люди, пренебрегая угрозами, ринутся на курорты, рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов."Уже ринулись. Если брать соотношение заявок, которые были запланированы на такой же период в 2016-2020 годах, то в этом году мы видим трехкратное увеличение спроса и заявок. Два фактора сыграли свою роль. В первую очередь, это увеличение общего периода каникул, а также сыграло свою роль отсутствие необходимых документов и требований, которые есть в Крыму и Краснодарском крае. В данный момент Абхазия самый привлекательный для туристов регион", – сказал Косилов.Сергей Косилов считает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, нагнетать туристические толпы в какой-то конкретный регион опасно, тем более, когда нет ограничений требований. Необходимо устанавливать правила.

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