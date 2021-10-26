https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/kosilov-o-turpotoke-na-kanikulakh-na-fone-bezopasnosti-v-rossii-abkhaziya-vyglyadit-bledno--1036065479.html
Косилов о турпотоке на каникулах: на фоне антиковидных мер в РФ Абхазия выглядит бледно
Косилов о турпотоке на каникулах: на фоне антиковидных мер в РФ Абхазия выглядит бледно
Как дополнительные выходные в России сказались на турпотоке в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T14:15+0300
2021-10-26T14:15+0300
2021-10-26T16:13+0300
радио
коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера
подкасты
коронавирус - 2021
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036065447_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_c81c47455fae3c056d35a8e83c1a87f1.jpg
С 30 октября по 7 ноября в России объявлены выходными в связи с подъемом заболеваемости Covid-19 в стране. Стали ли ковидные каникулы поводом для роста бронирования отдыха в Абхазии, какова вероятность того, что люди, пренебрегая угрозами, ринутся на курорты, рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов."Уже ринулись. Если брать соотношение заявок, которые были запланированы на такой же период в 2016-2020 годах, то в этом году мы видим трехкратное увеличение спроса и заявок. Два фактора сыграли свою роль. В первую очередь, это увеличение общего периода каникул, а также сыграло свою роль отсутствие необходимых документов и требований, которые есть в Крыму и Краснодарском крае. В данный момент Абхазия самый привлекательный для туристов регион", – сказал Косилов.Сергей Косилов считает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, нагнетать туристические толпы в какой-то конкретный регион опасно, тем более, когда нет ограничений требований. Необходимо устанавливать правила.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036065447_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_a72b33f93fec4ea5e365933c94403d6b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, подкасты, аудио, коронавирус - 2021, подкасты коронавирус
Косилов о турпотоке на каникулах: на фоне антиковидных мер в РФ Абхазия выглядит бледно
14:15 26.10.2021 (обновлено: 16:13 26.10.2021)
Как дополнительные выходные в России сказались на турпотоке в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов.
С 30 октября по 7 ноября в России объявлены выходными в связи с подъемом заболеваемости Covid-19 в стране. Стали ли ковидные каникулы поводом для роста бронирования отдыха в Абхазии, какова вероятность того, что люди, пренебрегая угрозами, ринутся на курорты, рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов.
"Уже ринулись. Если брать соотношение заявок, которые были запланированы на такой же период в 2016-2020 годах, то в этом году мы видим трехкратное увеличение спроса и заявок. Два фактора сыграли свою роль. В первую очередь, это увеличение общего периода каникул, а также сыграло свою роль отсутствие необходимых документов и требований, которые есть в Крыму и Краснодарском крае. В данный момент Абхазия самый привлекательный для туристов регион", – сказал Косилов.
Сергей Косилов считает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, нагнетать туристические толпы в какой-то конкретный регион опасно, тем более, когда нет ограничений требований. Необходимо устанавливать правила.
С точки зрения безопасности, которая сейчас вводится в России, Абхазия выглядит очень бледно. Учитывая большой сегмент пожилого населения в Абхазии, над поберечься.
Сергей Косилов
руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН