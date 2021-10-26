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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/patsient-s-covid-19-skonchalsya-v-gudautskom-gospitale-1036075535.html
Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31045 человек. Зарегистрировано 448 летальных случаев. Выздоровели 26512... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Мужчина 82 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Гудаутской ЦРБ, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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медицина

Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

23:32 26.10.2021 (обновлено: 23:36 26.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31045 человек. Зарегистрировано 448 летальных случаев. Выздоровели 26512 человек.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Мужчина 82 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Гудаутской ЦРБ, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 121 человека из 555 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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