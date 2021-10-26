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Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Как понять, когда именно переболевший коронавирусом человек больше не опасен для родных и близких, рассказал профессор Науфаль Загитдуллин. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
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Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Каждому важно знать, когда носитель коронавирусной инфекции максимально опасен для окружающих, заявил в интервью Sputnik Беларусь профессор Науфаль Загитдуллин."Клиническая картина начинает проявляться на третьи, четвертые, пятые сутки. Редко когда бывает в день контакта с больным пациентом. То есть в первые дни после контакта зараженный представляет максимальную опасность для окружающих. Именно в это время вирус вместе с капельками слюны будет выделяться в окружающую среду. Именно поэтому так важны маски", – сообщил Загитдуллин.По словам профессора, опасным для окружающих пациент остается до трех недель с момента заражения.
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коронавирус - 2021, подкасты, аудио

Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет

11:35 26.10.2021
Радио
Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Как понять, когда именно переболевший коронавирусом человек больше не опасен для родных и близких, рассказал профессор Науфаль Загитдуллин.
Каждому важно знать, когда носитель коронавирусной инфекции максимально опасен для окружающих, заявил в интервью Sputnik Беларусь профессор Науфаль Загитдуллин.
"Клиническая картина начинает проявляться на третьи, четвертые, пятые сутки. Редко когда бывает в день контакта с больным пациентом. То есть в первые дни после контакта зараженный представляет максимальную опасность для окружающих. Именно в это время вирус вместе с капельками слюны будет выделяться в окружающую среду. Именно поэтому так важны маски", – сообщил Загитдуллин.
По словам профессора, опасным для окружающих пациент остается до трех недель с момента заражения.
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