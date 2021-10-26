https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/professor-rasskazal-kogda-covid-bolnoy-zarazen-a-kogda-uzhe-net-1036053228.html
Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Как понять, когда именно переболевший коронавирусом человек больше не опасен для родных и близких, рассказал профессор Науфаль Загитдуллин. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T11:35+0300
2021-10-26T11:35+0300
2021-10-26T11:35+0300
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Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Каждому важно знать, когда носитель коронавирусной инфекции максимально опасен для окружающих, заявил в интервью Sputnik Беларусь профессор Науфаль Загитдуллин."Клиническая картина начинает проявляться на третьи, четвертые, пятые сутки. Редко когда бывает в день контакта с больным пациентом. То есть в первые дни после контакта зараженный представляет максимальную опасность для окружающих. Именно в это время вирус вместе с капельками слюны будет выделяться в окружающую среду. Именно поэтому так важны маски", – сообщил Загитдуллин.По словам профессора, опасным для окружающих пациент остается до трех недель с момента заражения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус - 2021, подкасты, аудио
Профессор рассказал, когда COVID-больной заразен, а когда уже нет
Как понять, когда именно переболевший коронавирусом человек больше не опасен для родных и близких, рассказал профессор Науфаль Загитдуллин.
Каждому важно знать, когда носитель коронавирусной инфекции максимально опасен для окружающих, заявил в интервью Sputnik Беларусь
профессор Науфаль Загитдуллин.
"Клиническая картина начинает проявляться на третьи, четвертые, пятые сутки. Редко когда бывает в день контакта с больным пациентом. То есть в первые дни после контакта зараженный представляет максимальную опасность для окружающих. Именно в это время вирус вместе с капельками слюны будет выделяться в окружающую среду. Именно поэтому так важны маски", – сообщил Загитдуллин.
По словам профессора, опасным для окружающих пациент остается до трех недель с момента заражения.