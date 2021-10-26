https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/rabochaya-sila-trudovye-migranty-na-rynke-abkhazii-1036065689.html

Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии

Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии

Ежегодно в Абхазию в поисках заработка приезжали до четырех тысяч иностранцев. Ситуация стала меняться из-за пандемии коронавируса. В республике за последние... 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T11:55+0300

2021-10-26T11:55+0300

2021-10-26T12:21+0300

в абхазии

инфографика

мигранты

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036066778_0:0:1720:969_1920x0_80_0_0_bcd7031616d410599444d68c0bdf1fba.png

Рынок труда в Абхазии во многих отраслях испытывает дефицит рабочей силы. Как отмечают эксперты, проблема вызвана пандемией – первая волна коронавирусной инфекции повлекла за собой снижение миграционного процесса преимущественно из стран Средней Азии. За первое полугодие 2021 года в Абхазии зарегистрировано всего 2200 иностранных рабочих. В Государственной миграционной службе до конца года ожидают увеличение этой цифры до трех тысяч человек. Трудовые мигранты не только обеспечивают рынок труда рабочей силой, но и платят налоги. Общая сумма госпошлины за счет деятельности Миграционной службы за первое полугодие 2021 года составила более 15,5 миллиона рублей, а в 2020 году эта цифра превысила 34 миллиона рублей. Вместе с тем в миграции есть и отрицательные стороны. И одна из них – отток денег из республики. Из Абхазии в страны Средней Азии в 2019 году было отправлено 800 миллионов рублей, а в 2020-м – 596 миллионов рублей.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, мигранты, мультимедиа, инфографика