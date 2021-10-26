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https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/rabochaya-sila-trudovye-migranty-na-rynke-abkhazii-1036065689.html
Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии
Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии
Ежегодно в Абхазию в поисках заработка приезжали до четырех тысяч иностранцев. Ситуация стала меняться из-за пандемии коронавируса. В республике за последние... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
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Рынок труда в Абхазии во многих отраслях испытывает дефицит рабочей силы. Как отмечают эксперты, проблема вызвана пандемией – первая волна коронавирусной инфекции повлекла за собой снижение миграционного процесса преимущественно из стран Средней Азии. За первое полугодие 2021 года в Абхазии зарегистрировано всего 2200 иностранных рабочих. В Государственной миграционной службе до конца года ожидают увеличение этой цифры до трех тысяч человек. Трудовые мигранты не только обеспечивают рынок труда рабочей силой, но и платят налоги. Общая сумма госпошлины за счет деятельности Миграционной службы за первое полугодие 2021 года составила более 15,5 миллиона рублей, а в 2020 году эта цифра превысила 34 миллиона рублей. Вместе с тем в миграции есть и отрицательные стороны. И одна из них – отток денег из республики. Из Абхазии в страны Средней Азии в 2019 году было отправлено 800 миллионов рублей, а в 2020-м – 596 миллионов рублей.
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инфографика, мигранты, мультимедиа, инфографика

Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии

11:55 26.10.2021 (обновлено: 12:21 26.10.2021)
Ежегодно в Абхазию в поисках заработка приезжали до четырех тысяч иностранцев. Ситуация стала меняться из-за пандемии коронавируса. В республике за последние два года ощущается нехватка рабочей силы.
Трудовые мигранты в Абхазии - Sputnik Абхазия
Трудовые мигранты в Абхазии - Sputnik Абхазия
Рынок труда в Абхазии во многих отраслях испытывает дефицит рабочей силы. Как отмечают эксперты, проблема вызвана пандемией – первая волна коронавирусной инфекции повлекла за собой снижение миграционного процесса преимущественно из стран Средней Азии.
За первое полугодие 2021 года в Абхазии зарегистрировано всего 2200 иностранных рабочих. В Государственной миграционной службе до конца года ожидают увеличение этой цифры до трех тысяч человек.
Трудовые мигранты не только обеспечивают рынок труда рабочей силой, но и платят налоги. Общая сумма госпошлины за счет деятельности Миграционной службы за первое полугодие 2021 года составила более 15,5 миллиона рублей, а в 2020 году эта цифра превысила 34 миллиона рублей.
Вместе с тем в миграции есть и отрицательные стороны. И одна из них – отток денег из республики. Из Абхазии в страны Средней Азии в 2019 году было отправлено 800 миллионов рублей, а в 2020-м – 596 миллионов рублей.
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