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Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии
Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии
Ежегодно в Абхазию в поисках заработка приезжали до четырех тысяч иностранцев. Ситуация стала меняться из-за пандемии коронавируса. В республике за последние... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T11:55+0300
2021-10-26T11:55+0300
2021-10-26T12:21+0300
в абхазии
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Рынок труда в Абхазии во многих отраслях испытывает дефицит рабочей силы. Как отмечают эксперты, проблема вызвана пандемией – первая волна коронавирусной инфекции повлекла за собой снижение миграционного процесса преимущественно из стран Средней Азии. За первое полугодие 2021 года в Абхазии зарегистрировано всего 2200 иностранных рабочих. В Государственной миграционной службе до конца года ожидают увеличение этой цифры до трех тысяч человек. Трудовые мигранты не только обеспечивают рынок труда рабочей силой, но и платят налоги. Общая сумма госпошлины за счет деятельности Миграционной службы за первое полугодие 2021 года составила более 15,5 миллиона рублей, а в 2020 году эта цифра превысила 34 миллиона рублей. Вместе с тем в миграции есть и отрицательные стороны. И одна из них – отток денег из республики. Из Абхазии в страны Средней Азии в 2019 году было отправлено 800 миллионов рублей, а в 2020-м – 596 миллионов рублей.
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инфографика, мигранты, мультимедиа, инфографика
Рабочая сила: трудовые мигранты на рынке Абхазии
11:55 26.10.2021 (обновлено: 12:21 26.10.2021)
Ежегодно в Абхазию в поисках заработка приезжали до четырех тысяч иностранцев. Ситуация стала меняться из-за пандемии коронавируса. В республике за последние два года ощущается нехватка рабочей силы.
Рынок труда в Абхазии во многих отраслях испытывает дефицит рабочей силы. Как отмечают эксперты, проблема вызвана пандемией – первая волна коронавирусной инфекции повлекла за собой снижение миграционного процесса преимущественно из стран Средней Азии.
За первое полугодие 2021 года в Абхазии зарегистрировано всего 2200 иностранных рабочих. В Государственной миграционной службе до конца года ожидают увеличение этой цифры до трех тысяч человек.
Трудовые мигранты не только обеспечивают рынок труда рабочей силой, но и платят налоги. Общая сумма госпошлины за счет деятельности Миграционной службы за первое полугодие 2021 года составила более 15,5 миллиона рублей, а в 2020 году эта цифра превысила 34 миллиона рублей.
Вместе с тем в миграции есть и отрицательные стороны. И одна из них – отток денег из республики. Из Абхазии в страны Средней Азии в 2019 году было отправлено 800 миллионов рублей, а в 2020-м – 596 миллионов рублей.