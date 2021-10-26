Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/remont-dorogi-mezhdu-selami-achandara-i-aatsy-zavershen-1036071095.html
Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
Из средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на ремонт дороги между двумя селами Гудаутского района потрачено около 17... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T16:52+0300
2021-10-26T17:12+0300
в абхазии
гудаутский район
дороги
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/96/1024999624_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_bba559b752528bcf7395d3960ea7221b.jpg
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Капительный ремонт дороги, связывающей села Ачандара и Аацы, завершился, рассказал инженер службы технического надзора Управления капитального строительства республики Дикран Хинтба."Работы уже закончены. По смете было предусмотрено 20 тысяч квадратных метров, но уложено 16,5 тысячи квадратных метров. Это связано с тем, что дорога узкая и больше асфальта невозможно было класть. Если бы мы стали расширять дорогу, укреплять ее, делать обочины, то мы не уложились бы в смету. Остаток 3,5 тысячи квадратов асфальта используем в ремонте дороги у ачандарской школы и на других участках", – отметил он.По словам Хинтба, протяженность дороги составила 4,6 километра, ширина три метра, а толщина – четыре сантиметра. Было потрачено на этот объем работ около 17 миллионов рублей из запланированных 20 миллионов рублей.Глава села Ачандара Астамур Царгуш отметил, что появление асфальтированной дороги между селами сократило по времени поездку из одного села в другое примерно на полчаса.К ремонту этого участка дороги приступили в конце 2020 года. Госзаказ выполнил "Дорожно-строительный комбинат", контроль был возложен на Управление капитального строительства республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210903/Bolee-polumilliona-rubley-vydelyat-na-remont-povrezhdennykh-stikhiey-mostov-v-Gudaute-1033146415.html
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/96/1024999624_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_c20525aa82ae58fdcf517eebea0c0993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гудаутский район, дороги, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен

16:52 26.10.2021 (обновлено: 17:12 26.10.2021)
© Sputnik Бадрак АвидзбаУкладка нового асфальта на улице Адлейба в Сухуме
Укладка нового асфальта на улице Адлейба в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik Бадрак Авидзба
Из средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на ремонт дороги между двумя селами Гудаутского района потрачено около 17 миллионов рублей.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Капительный ремонт дороги, связывающей села Ачандара и Аацы, завершился, рассказал инженер службы технического надзора Управления капитального строительства республики Дикран Хинтба.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2021
В Абхазии
Более полумиллиона рублей выделят на ремонт поврежденных стихией мостов в Гудауте
3 сентября, 11:20
"Работы уже закончены. По смете было предусмотрено 20 тысяч квадратных метров, но уложено 16,5 тысячи квадратных метров. Это связано с тем, что дорога узкая и больше асфальта невозможно было класть. Если бы мы стали расширять дорогу, укреплять ее, делать обочины, то мы не уложились бы в смету. Остаток 3,5 тысячи квадратов асфальта используем в ремонте дороги у ачандарской школы и на других участках", – отметил он.
По словам Хинтба, протяженность дороги составила 4,6 километра, ширина три метра, а толщина – четыре сантиметра. Было потрачено на этот объем работ около 17 миллионов рублей из запланированных 20 миллионов рублей.
Глава села Ачандара Астамур Царгуш отметил, что появление асфальтированной дороги между селами сократило по времени поездку из одного села в другое примерно на полчаса.

Дорога была и раньше, но в плохом состоянии. Она имеет стратегическое значение, так как соединяются даже не два села, а три – Дурипш, Ачандара, Аацы. То есть, если раньше мы ездили в окружную, то теперь можно попасть туда по прямой. В город тоже теперь можно через наше село быстрее добраться.

Астамур Царгуш - Sputnik Абхазия
Астамур Царгуш
глава села Ачандара
К ремонту этого участка дороги приступили в конце 2020 года. Госзаказ выполнил "Дорожно-строительный комбинат", контроль был возложен на Управление капитального строительства республики.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:25Мурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
16:52Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
16:17Хинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России
15:15Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС
14:45Эксперт оценил динамику распространения мраморного клопа в Абхазии
13:55Оборудование и материалы передали фермерам Абхазии в рамках сельхозпрограммы
13:25Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября
12:25В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:25Подачу воды в Сухумском районе рассчитывают восстановить в течение двух дней
10:20Газ расплаты: Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией
09:45В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
09:15"Они уже у границ": что началось в Афганистане
08:45Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях
ВчераБолее 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли
ВчераЮбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году
ВчераФорма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России
ВчераМолдавия придумала, как не платить России за газ
ВчераСтоимость дизельного топлива на бирже в России обновляет максимумы пятый день подряд
ВчераМинтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых в нерабочие дни нет
ВчераДержатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"