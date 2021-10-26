https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/remont-dorogi-mezhdu-selami-achandara-i-aatsy-zavershen-1036071095.html
Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
Из средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на ремонт дороги между двумя селами Гудаутского района потрачено около 17... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T16:52+0300
2021-10-26T16:52+0300
2021-10-26T17:12+0300
в абхазии
гудаутский район
дороги
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Капительный ремонт дороги, связывающей села Ачандара и Аацы, завершился, рассказал инженер службы технического надзора Управления капитального строительства республики Дикран Хинтба."Работы уже закончены. По смете было предусмотрено 20 тысяч квадратных метров, но уложено 16,5 тысячи квадратных метров. Это связано с тем, что дорога узкая и больше асфальта невозможно было класть. Если бы мы стали расширять дорогу, укреплять ее, делать обочины, то мы не уложились бы в смету. Остаток 3,5 тысячи квадратов асфальта используем в ремонте дороги у ачандарской школы и на других участках", – отметил он.По словам Хинтба, протяженность дороги составила 4,6 километра, ширина три метра, а толщина – четыре сантиметра. Было потрачено на этот объем работ около 17 миллионов рублей из запланированных 20 миллионов рублей.Глава села Ачандара Астамур Царгуш отметил, что появление асфальтированной дороги между селами сократило по времени поездку из одного села в другое примерно на полчаса.К ремонту этого участка дороги приступили в конце 2020 года. Госзаказ выполнил "Дорожно-строительный комбинат", контроль был возложен на Управление капитального строительства республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210903/Bolee-polumilliona-rubley-vydelyat-na-remont-povrezhdennykh-stikhiey-mostov-v-Gudaute-1033146415.html
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гудаутский район, дороги, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
Ремонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
16:52 26.10.2021 (обновлено: 17:12 26.10.2021)
Из средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на ремонт дороги между двумя селами Гудаутского района потрачено около 17 миллионов рублей.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Капительный ремонт дороги, связывающей села Ачандара и Аацы, завершился, рассказал инженер службы технического надзора Управления капитального строительства республики Дикран Хинтба.
"Работы уже закончены. По смете было предусмотрено 20 тысяч квадратных метров, но уложено 16,5 тысячи квадратных метров. Это связано с тем, что дорога узкая и больше асфальта невозможно было класть. Если бы мы стали расширять дорогу, укреплять ее, делать обочины, то мы не уложились бы в смету. Остаток 3,5 тысячи квадратов асфальта используем в ремонте дороги у ачандарской школы и на других участках", – отметил он.
По словам Хинтба, протяженность дороги составила 4,6 километра, ширина три метра, а толщина – четыре сантиметра. Было потрачено на этот объем работ около 17 миллионов рублей из запланированных 20 миллионов рублей.
Глава села Ачандара Астамур Царгуш отметил, что появление асфальтированной дороги между селами сократило по времени поездку из одного села в другое примерно на полчаса.
Дорога была и раньше, но в плохом состоянии. Она имеет стратегическое значение, так как соединяются даже не два села, а три – Дурипш, Ачандара, Аацы. То есть, если раньше мы ездили в окружную, то теперь можно попасть туда по прямой. В город тоже теперь можно через наше село быстрее добраться.
Астамур Царгуш
глава села Ачандара
К ремонту этого участка дороги приступили в конце 2020 года. Госзаказ выполнил "Дорожно-строительный комбинат", контроль был возложен на Управление капитального строительства республики.