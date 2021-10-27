https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/ankvab-poruchil-povysit-sobiraemost-platezhey-za-potreblennuyu-elektroenergiyu-1036087932.html

Анкваб поручил повысить собираемость платежей за потребленную электроэнергию

Анкваб поручил повысить собираемость платежей за потребленную электроэнергию

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание с и.о. гендиректора "Черноморэнерго" Тенгизом Гирджинба по вопросам текущей ситуации в... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T19:11+0300

2021-10-27T19:11+0300

2021-10-27T19:14+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Премьер Абхазии Александр Анкваб расценил ситуацию с собираемостью платежей за свет как критическую, и поручил руководству "Черноморэнерго" принять меры для изменения ситуации, сообщается на сайте Кабмина.Энергетикам предложено работать в этом направлении в тесном взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления, в том числе и в вопросе пресечения незаконного потребления электроэнергии.И.о. гендиректора "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба доложил главе правительства Абхазии об уровне собираемости платежей за потребленную электроэнергию. Так, в период с января по сентябрь 2021 года показатель составил около 38% от запланированного. В тот же период 2020 года собираемость по Абхазии составила 35,4%.По словам Гирджинба, рост нагрузки на электросети за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 19,7% (в 2020 году нагрузка выросла на 25%).Абхазская энергетическая система находится в кризисе из-за изношенности инфраструктуры, повышенных нагрузок и крайне низкой собираемости за потребленное электричество. Общая стоимость мероприятий в рамках программы по выводу энергетики из кризиса оценивается руководством страны примерно в 4,7 миллиарда рублей. Сюда входят и траты на приобретение и установку современных счетчиков для ста тысяч потребителей. Примерная стоимость этого проекта - 2 миллиарда рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Veer-i-obespechenie-elektroenergiey-intervyu-glavy-Chernomorenergo-1033379509.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии