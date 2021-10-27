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Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности
Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности
Десятый рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию начался в понедельник, 25 октября. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности, режима работы КПП "Псоу", а также безопасности различных отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Бжания встретился с Нургалиевым в ходе своего рабочего визита в Москву. Накануне президент Абхазии встречался с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник, 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь.
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новости, аслан бжания, кпп "псоу"

Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности

16:55 27.10.2021 (обновлено: 16:58 27.10.2021)
© Foto / Пресс-служба администрации Президента Республики Абхазия Аслан Бжания и Рашид Нургалиев
Аслан Бжания и Рашид Нургалиев - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Foto / Пресс-служба администрации Президента Республики Абхазия
Десятый рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию начался в понедельник, 25 октября.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности, режима работы КПП "Псоу", а также безопасности различных отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания встретился с Нургалиевым в ходе своего рабочего визита в Москву.
Накануне президент Абхазии встречался с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник, 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь.
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