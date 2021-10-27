https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/bzhaniya-obsudil-s-nurgalievym-voprosy-obespecheniya-pogranichnoy-bezopasnosti-1036085097.html

Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности

Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности

Десятый рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию начался в понедельник, 25 октября. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T16:55+0300

2021-10-27T16:55+0300

2021-10-27T16:58+0300

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности, режима работы КПП "Псоу", а также безопасности различных отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Бжания встретился с Нургалиевым в ходе своего рабочего визита в Москву. Накануне президент Абхазии встречался с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник, 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, аслан бжания, кпп "псоу"