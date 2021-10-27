https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/chernomorskiy-flot-provel-raketnye-strelby-iz-kompleksov-bal-i-utes-1036081476.html

Черноморский флот провел ракетные стрельбы из комплексов "Бал" и "Утес"

Черноморский флот провел ракетные стрельбы из комплексов "Бал" и "Утес"

В Крыму прошли плановые учебные стрельбы противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес", ракетного комплекса "Бал" и сторожевого фрегата "Адмирал... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

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В Крыму прошли плановые учебные стрельбы противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес", ракетного комплекса "Бал" и сторожевого фрегата "Адмирал Григорович". Морской полигон закрыли для судоходства на время проведения учений. Безопасность обеспечивали около 20 судов Черноморского флота.Как проходили учения – смотрите в видео RT.

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