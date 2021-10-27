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Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Народному артисту России Константину Хабенскому 49 лет, помимо творческой деятельности, он принимает участие в общественной жизни страны. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры России. Отмечается, что Хабенский сменит на этом посту Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию."Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", – говорится в сообщении Минкультуры.В ведомстве заявили, что с уважением относятся к решению Женовача и поблагодарили его за проделанную работу и за то, что в своей деятельности он "ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками". Новому руководству предстоит продолжить развитие традиций МХТ и предложить зрителю новые творческие проекты, отметили в министерстве."Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", – подчеркнули в пресс-службе Министерства культуры.
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культура, новости, константин хабенский, россия

Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова

12:56 27.10.2021 (обновлено: 13:12 27.10.2021)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВручение государственных премий президентом РФ В. Путиным в Кремле
Вручение государственных премий президентом РФ В. Путиным в Кремле - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Народному артисту России Константину Хабенскому 49 лет, помимо творческой деятельности, он принимает участие в общественной жизни страны.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры России.
Отмечается, что Хабенский сменит на этом посту Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию.
"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", – говорится в сообщении Минкультуры.
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В ведомстве заявили, что с уважением относятся к решению Женовача и поблагодарили его за проделанную работу и за то, что в своей деятельности он "ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками". Новому руководству предстоит продолжить развитие традиций МХТ и предложить зрителю новые творческие проекты, отметили в министерстве.
"Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", – подчеркнули в пресс-службе Министерства культуры.
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