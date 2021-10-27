https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/mchs-abkhazii-dostavilo-vertoletom-sochintsa-iz-gornogo-sela-azhara-v-sukhum-1036077738.html

МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум

МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум

Село Ажара расположено в Кодорском ущелье, это труднодоступная и удаленная от центра местность. Руководство Абхазии планирует заложить в Инвестпрограмму... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T09:52+0300

2021-10-27T09:52+0300

2021-10-27T14:27+0300

в абхазии

спасатели

вертолеты

мчс абхазии

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии доставили на вертолете Ми-2 из села Ажара в Сухум жителя Сочи Айгаза Арутюняна, сообщается на странице спасательного ведомства в Facebook.Отмечается, что россиянин сломал ногу и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Вертолет с пострадавшим приземлился в аэропорту днем во вторник, 26 октября. Затем на спецтранспорте медицинского управления МЧС Арутюнян был доставлен в Республиканскую больницу.Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Zhitelyu-Gulrypshskogo-rayona-ponadobilas-ekstrennaya-transportirovka-vertoletom-1033251701.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спасатели, вертолеты, мчс абхазии