https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/mchs-abkhazii-dostavilo-vertoletom-sochintsa-iz-gornogo-sela-azhara-v-sukhum-1036077738.html
МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
Село Ажара расположено в Кодорском ущелье, это труднодоступная и удаленная от центра местность. Руководство Абхазии планирует заложить в Инвестпрограмму... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T09:52+0300
2021-10-27T09:52+0300
2021-10-27T14:27+0300
в абхазии
спасатели
вертолеты
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036077700_0:271:2600:1734_1920x0_80_0_0_165fa8e4cbb103ce25781c1a110acc9b.jpg
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии доставили на вертолете Ми-2 из села Ажара в Сухум жителя Сочи Айгаза Арутюняна, сообщается на странице спасательного ведомства в Facebook.Отмечается, что россиянин сломал ногу и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Вертолет с пострадавшим приземлился в аэропорту днем во вторник, 26 октября. Затем на спецтранспорте медицинского управления МЧС Арутюнян был доставлен в Республиканскую больницу.Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Zhitelyu-Gulrypshskogo-rayona-ponadobilas-ekstrennaya-transportirovka-vertoletom-1033251701.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036077700_0:0:2312:1734_1920x0_80_0_0_811abd34a5d681c207b8034296ef68d1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спасатели, вертолеты, мчс абхазии
МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
09:52 27.10.2021 (обновлено: 14:27 27.10.2021)
Село Ажара расположено в Кодорском ущелье, это труднодоступная и удаленная от центра местность. Руководство Абхазии планирует заложить в Инвестпрограмму 2022-2024 годов строительство автомобильной дороги, мостов и ремонт двух тоннелей в Кодорском ущелье.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии доставили на вертолете Ми-2 из села Ажара в Сухум жителя Сочи Айгаза Арутюняна, сообщается на странице спасательного ведомства в Facebook
.
Отмечается, что россиянин сломал ногу и ему потребовалась срочная медицинская помощь.
Вертолет с пострадавшим приземлился в аэропорту днем во вторник, 26 октября. Затем на спецтранспорте медицинского управления МЧС Арутюнян был доставлен в Республиканскую больницу.
Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.