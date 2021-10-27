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МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
Село Ажара расположено в Кодорском ущелье, это труднодоступная и удаленная от центра местность. Руководство Абхазии планирует заложить в Инвестпрограмму... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T09:52+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии доставили на вертолете Ми-2 из села Ажара в Сухум жителя Сочи Айгаза Арутюняна, сообщается на странице спасательного ведомства в Facebook.Отмечается, что россиянин сломал ногу и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Вертолет с пострадавшим приземлился в аэропорту днем во вторник, 26 октября. Затем на спецтранспорте медицинского управления МЧС Арутюнян был доставлен в Республиканскую больницу.Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Zhitelyu-Gulrypshskogo-rayona-ponadobilas-ekstrennaya-transportirovka-vertoletom-1033251701.html
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спасатели, вертолеты, мчс абхазии

МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум

09:52 27.10.2021 (обновлено: 14:27 27.10.2021)
© Foto / МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии на вертолетной площадке
Сотрудники МЧС Абхазии на вертолетной площадке - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Foto / МЧС Абхазии
Село Ажара расположено в Кодорском ущелье, это труднодоступная и удаленная от центра местность. Руководство Абхазии планирует заложить в Инвестпрограмму 2022-2024 годов строительство автомобильной дороги, мостов и ремонт двух тоннелей в Кодорском ущелье.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии доставили на вертолете Ми-2 из села Ажара в Сухум жителя Сочи Айгаза Арутюняна, сообщается на странице спасательного ведомства в Facebook.
Отмечается, что россиянин сломал ногу и ему потребовалась срочная медицинская помощь.
Вертолет с пострадавшим приземлился в аэропорту днем во вторник, 26 октября. Затем на спецтранспорте медицинского управления МЧС Арутюнян был доставлен в Республиканскую больницу.
Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.
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