Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/odnostoronnee-dvizhenie-vveli-na-dvukh-uchastkakh-tsentralnykh-ulits-sukhuma-1036088561.html
Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
Депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы 17 сентября. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T20:01+0300
2021-10-27T20:01+0300
в абхазии
новости
автомобили
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036086555_39:0:2562:1419_1920x0_80_0_0_20c445ab152e7e10e2ac42ac5bdd7b92.jpg
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Одностороннее движение вводится на двух участках центральных улиц Сухума с 27 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.В рабочие дни с 08:00 до 19:00 одностороннее движение будет организовано на улице Званба на промежутке от улицы Проспект Аиааира до улицы Лакоба, а также на улице Академика Марра на участке от улицы Лакоба до улицы Ардзинба. Соответствующие службы уже установили необходимые дорожные знаки на улицах. По словам начальника Сухумского отдела ГАИ Дмитрия Григолия, водителей, которые еще не привыкли к новой организации дорожного движения, в течение первой недели штрафовать не будут, а ограничатся предупреждением. Распоряжение об организации одностороннего движения на улицах Ак. Марра и Званба было подписано главой Администрации Сухума Бесланом Эшба 6 августа 2021 года. А уже 17 сентября депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036086555_354:0:2246:1419_1920x0_80_0_0_506d9cf2a06652a0decae6c800a4562b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, автомобили, сухум

Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума

20:01 27.10.2021
© Foto / Администрация города Сухум Улицы Академика Марра и Званба
Улицы Академика Марра и Званба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Foto / Администрация города Сухум
Депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы 17 сентября.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Одностороннее движение вводится на двух участках центральных улиц Сухума с 27 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.
В рабочие дни с 08:00 до 19:00 одностороннее движение будет организовано на улице Званба на промежутке от улицы Проспект Аиааира до улицы Лакоба, а также на улице Академика Марра на участке от улицы Лакоба до улицы Ардзинба.
Соответствующие службы уже установили необходимые дорожные знаки на улицах.
По словам начальника Сухумского отдела ГАИ Дмитрия Григолия, водителей, которые еще не привыкли к новой организации дорожного движения, в течение первой недели штрафовать не будут, а ограничатся предупреждением.

Регулирование движения автотранспорта на улице Марра, как и на других улицах, согласованы с горожанами, проживающими на данных улицах, с сотрудниками ГАИ города и республики, дорожниками. Сквозной односторонний поток машин никак не ущемляет прав граждан, проживающих на ул. Марра. Каждый будет иметь свободный доступ к своим воротам, если частный дом, или во двор многоэтажки.

Тимур Абгадж
начальник Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Сухума
Распоряжение об организации одностороннего движения на улицах Ак. Марра и Званба было подписано главой Администрации Сухума Бесланом Эшба 6 августа 2021 года. А уже 17 сентября депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:38Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта
20:01Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
19:35Столетие абхазской милиции отметят с учетом антиковидных ограничений
19:11Анкваб поручил повысить собираемость платежей за потребленную электроэнергию
18:33Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии
18:18Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
17:56Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию
17:22Проблемы абхазского языка: интервью министра просвещения Инала Габлия
16:55Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности
16:15Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
16:10Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен
15:37Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии
14:00Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
13:07Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
12:56Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:34Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
11:25"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:19Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
10:50Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:20Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России