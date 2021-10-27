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Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
Депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы 17 сентября. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T20:01+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Одностороннее движение вводится на двух участках центральных улиц Сухума с 27 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.В рабочие дни с 08:00 до 19:00 одностороннее движение будет организовано на улице Званба на промежутке от улицы Проспект Аиааира до улицы Лакоба, а также на улице Академика Марра на участке от улицы Лакоба до улицы Ардзинба. Соответствующие службы уже установили необходимые дорожные знаки на улицах. По словам начальника Сухумского отдела ГАИ Дмитрия Григолия, водителей, которые еще не привыкли к новой организации дорожного движения, в течение первой недели штрафовать не будут, а ограничатся предупреждением. Распоряжение об организации одностороннего движения на улицах Ак. Марра и Званба было подписано главой Администрации Сухума Бесланом Эшба 6 августа 2021 года. А уже 17 сентября депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы.
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новости, автомобили, сухум
Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
Депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы 17 сентября.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik.
Одностороннее движение вводится на двух участках центральных улиц Сухума с 27 октября, сообщается
на сайте столичной мэрии.
В рабочие дни с 08:00 до 19:00 одностороннее движение будет организовано на улице Званба на промежутке от улицы Проспект Аиааира до улицы Лакоба, а также на улице Академика Марра на участке от улицы Лакоба до улицы Ардзинба.
Соответствующие службы уже установили необходимые дорожные знаки на улицах.
По словам начальника Сухумского отдела ГАИ Дмитрия Григолия, водителей, которые еще не привыкли к новой организации дорожного движения, в течение первой недели штрафовать не будут, а ограничатся предупреждением.
Регулирование движения автотранспорта на улице Марра, как и на других улицах, согласованы с горожанами, проживающими на данных улицах, с сотрудниками ГАИ города и республики, дорожниками. Сквозной односторонний поток машин никак не ущемляет прав граждан, проживающих на ул. Марра. Каждый будет иметь свободный доступ к своим воротам, если частный дом, или во двор многоэтажки.
Тимур Абгадж
начальник Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Сухума
Распоряжение об организации одностороннего движения на улицах Ак. Марра и Званба было подписано главой Администрации Сухума Бесланом Эшба 6 августа 2021 года. А уже 17 сентября депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы.