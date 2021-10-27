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Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
О новой услуге, которая позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА", в эфире... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
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Леон Пилия
Леон Пилия
Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провели тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World", сообщил Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле. Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
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Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк

10:18 27.10.2021 (обновлено: 10:27 27.10.2021)
Радио
Леон Пилия
О новой услуге, которая позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА", в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия.
Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провели тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World", сообщил Пилия.

Новая услуга позволит держателям российских банковских карт в режиме онлайн переводить денежные средства на карты "АПРА World". В 2020 году объем переводов физических лиц из России в Абхазию составил около 850 миллионов рублей. Теперь у них появляется альтернатива осуществлять эти переводы не через банк, пункты обслуживания систем денежных переводов, а непосредственно через мобильное приложение. Можно ввести номер карты абхазского держателя и моментально осуществить перевод денег.

Леон Пилия - Sputnik Абхазия
Леон Пилия
Замдиректора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии
Подробности слушайте в аудиофайле.
Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
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