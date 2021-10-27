Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк

Новая услуга позволит держателям российских банковских карт в режиме онлайн переводить денежные средства на карты "АПРА World". В 2020 году объем переводов физических лиц из России в Абхазию составил около 850 миллионов рублей. Теперь у них появляется альтернатива осуществлять эти переводы не через банк, пункты обслуживания систем денежных переводов, а непосредственно через мобильное приложение. Можно ввести номер карты абхазского держателя и моментально осуществить перевод денег.