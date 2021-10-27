https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/piliya-o-novykh-vozmozhnostyakh-kart-apra-alternativa-perevodam-cherez-bank-1036071963.html
Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
О новой услуге, которая позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА", в эфире... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T10:18+0300
2021-10-27T10:18+0300
2021-10-27T10:27+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036071936_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_d8603bc63991db5e3a6ebe0f1fd7e949.jpg
Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провели тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World", сообщил Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле. Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036071936_285:0:2600:1736_1920x0_80_0_0_2684d116b7f9cc71015568975a54a2f9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
10:18 27.10.2021 (обновлено: 10:27 27.10.2021)
О новой услуге, которая позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА", в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия.
Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провели тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World", сообщил Пилия.
Новая услуга позволит держателям российских банковских карт в режиме онлайн переводить денежные средства на карты "АПРА World". В 2020 году объем переводов физических лиц из России в Абхазию составил около 850 миллионов рублей. Теперь у них появляется альтернатива осуществлять эти переводы не через банк, пункты обслуживания систем денежных переводов, а непосредственно через мобильное приложение. Можно ввести номер карты абхазского держателя и моментально осуществить перевод денег.
Леон Пилия
Замдиректора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии
Подробности слушайте в аудиофайле.
Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.