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https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/problemy-abkhazskogo-yazyka-intervyu-ministra-prosvescheniya-inala-gabliya-1036085394.html
Проблемы абхазского языка: интервью министра просвещения Инала Габлия
Проблемы абхазского языка: интервью министра просвещения Инала Габлия
Ежегодно 27 октября в Абхазии отмечают День абхазского языка. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия в интервью журналистам рассказал о сложностях... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T17:22+0300
2021-10-27T17:28+0300
в абхазии
мнение
интервью
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Текущая неделя в Абхазии объявлена неделей абхазского языка. По словам министра просвещения и языковой политики Инала Габлия, ведомство прикладывает много усилий для популяризации языка и его развития в государстве – регулярно выпускает пособия, новые учебники для старших и младших классов, проводит онлайн-диктанты, обучающие проекты в социальных сетях и даже создает тесты на знание абхазского языка.Но проблемы все же есть.В Абхазии 155 школ, из них 59 школ абхазские, в которых обучаются более десяти тысяч человек, 15 школ абхазо-русских, в них учатся более пяти тысяч человек.– Инал Соломонович, не секрет, что в первый класс абхазских школ принимают ребят, большинство из которых практически не владеют родным языком, хотя программа рассчитана на детей, свободно говорящих на абхазском. Как вы считаете, такой подход продуктивен?– Решать эту проблему нужно начинать еще с детских садов. К примеру, в Турции в садах два воспитателя, один говорит только на турецком, другой только на английском языке. По итогу на выпуске ребенок знает свободно два языка. Мы тоже хотим ввести такой подход, надеемся, что получим финансовую поддержку.Кроме того, проблему должны решать и внутри семьи. Родители должны говорить с ребенком на родном языке, а если они сами не владеют, то можно отправить его к репетитору, в подготовительный класс. Тот, кто хочет, чтобы ребенок знал родной язык, найдет способ.Должна измениться и методика преподавания, преподносить детям материал нужно в игровой форме.– Возможно, перед тем как принять ребенка в первый класс, в абхазских школах нужно проводить тестирование на уровень знания родного языка? Чтобы учитель заранее знал, на что будет способен ребенок и сможет ли он осилить обучение на абхазском языке.– Понимаете, родители надеются на то, что ребенок выучит язык в школе. Учителям очень сложно решить этот вопрос, они не могут отказать родителям, их ребенок абхаз, и они стараются обучить его в рамках своих возможностей. В этом плане жалко и учителей.Когда мы обсуждаем эту проблему, учителя согласны на то, чтобы принимать и обучать таких ребят. Я считаю, что в абхазской школе нужно делить классы на тех, кто хорошо владеет родным языком и тех, кто не владеет. Но и на это нужны отдельные финансы, новые помещения.– Насколько актуальны абхазские учебники в школах? Многие жалуются на то, что лексика в текстах уже давно устарела и дети не понимают ее.– Да, этот вопрос тоже поднимается в министерстве. – Сколько выделяется государством на развитие абхазского языка?Все мероприятия, которые у нас проходят, на них в год выделяется порядка 15 миллионов рублей. В эти мероприятия входят и те, что связаны с абхазским языком. В рамках этого бюджета мы и двигаемся. Мы не жалеем тех денег, что у нас есть.Конечно, можно и больше. Главное, чтобы были специалисты, которые все будут реализовывать. Конечно, надо увеличивать бюджет направления, но можно сделать много чего бесплатно за счет энтузиазма. К примеру, мы проводили онлайн-диктант, не потратив практически ни рубля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200831/Tyanut-za-yazyk-kak-podnyat-prestizh-abkhazskogo-1030843666.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200825/Dlya-nevladeyuschikh-predstavlena-novaya-metodika-po-izucheniyu-abkhazskogo-yazyka-1030821272.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210610/Sokhranit-abkhazskiy-yazyk-Aslan-Bzhaniya-vystupil-na-lingvisticheskom-forume-1032596590.html
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мнение, интервью

Проблемы абхазского языка: интервью министра просвещения Инала Габлия

17:22 27.10.2021 (обновлено: 17:28 27.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики Сухумской школы №2 вернулись в учебное заведение
Ученики Сухумской школы №2 вернулись в учебное заведение - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Ежегодно 27 октября в Абхазии отмечают День абхазского языка. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия в интервью журналистам рассказал о сложностях изучения родного языка в школах и путях решения проблемы.
Текущая неделя в Абхазии объявлена неделей абхазского языка. По словам министра просвещения и языковой политики Инала Габлия, ведомство прикладывает много усилий для популяризации языка и его развития в государстве – регулярно выпускает пособия, новые учебники для старших и младших классов, проводит онлайн-диктанты, обучающие проекты в социальных сетях и даже создает тесты на знание абхазского языка.
Но проблемы все же есть.
В Абхазии 155 школ, из них 59 школ абхазские, в которых обучаются более десяти тысяч человек, 15 школ абхазо-русских, в них учатся более пяти тысяч человек.
– Инал Соломонович, не секрет, что в первый класс абхазских школ принимают ребят, большинство из которых практически не владеют родным языком, хотя программа рассчитана на детей, свободно говорящих на абхазском. Как вы считаете, такой подход продуктивен?
– Решать эту проблему нужно начинать еще с детских садов. К примеру, в Турции в садах два воспитателя, один говорит только на турецком, другой только на английском языке. По итогу на выпуске ребенок знает свободно два языка. Мы тоже хотим ввести такой подход, надеемся, что получим финансовую поддержку.
Кроме того, проблему должны решать и внутри семьи. Родители должны говорить с ребенком на родном языке, а если они сами не владеют, то можно отправить его к репетитору, в подготовительный класс. Тот, кто хочет, чтобы ребенок знал родной язык, найдет способ.
Должна измениться и методика преподавания, преподносить детям материал нужно в игровой форме.
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– Возможно, перед тем как принять ребенка в первый класс, в абхазских школах нужно проводить тестирование на уровень знания родного языка? Чтобы учитель заранее знал, на что будет способен ребенок и сможет ли он осилить обучение на абхазском языке.
– Понимаете, родители надеются на то, что ребенок выучит язык в школе. Учителям очень сложно решить этот вопрос, они не могут отказать родителям, их ребенок абхаз, и они стараются обучить его в рамках своих возможностей. В этом плане жалко и учителей.
Когда мы обсуждаем эту проблему, учителя согласны на то, чтобы принимать и обучать таких ребят. Я считаю, что в абхазской школе нужно делить классы на тех, кто хорошо владеет родным языком и тех, кто не владеет. Но и на это нужны отдельные финансы, новые помещения.
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– Насколько актуальны абхазские учебники в школах? Многие жалуются на то, что лексика в текстах уже давно устарела и дети не понимают ее.
– Да, этот вопрос тоже поднимается в министерстве.

Вы знаете, что уже около 30 лет не менялся у нас Анбан (букварь - прим.). Над новой версией уже два-три года работают специалисты. Как только все будет укомплектовано, мы отправим его в печать. Там новые картинки, новые слова, новый подход. Я согласен с тем, что нужно менять тексты и визуальную составляющую учебников и делать так, чтобы детям было интересно. Пересматривать учебники нужно каждые пять лет.

Инал Габлия - Sputnik Абхазия
Инал Габлия
Министр просвещения и языковой политики Абхазии
– Сколько выделяется государством на развитие абхазского языка?
Все мероприятия, которые у нас проходят, на них в год выделяется порядка 15 миллионов рублей. В эти мероприятия входят и те, что связаны с абхазским языком. В рамках этого бюджета мы и двигаемся. Мы не жалеем тех денег, что у нас есть.
Конечно, можно и больше. Главное, чтобы были специалисты, которые все будут реализовывать. Конечно, надо увеличивать бюджет направления, но можно сделать много чего бесплатно за счет энтузиазма. К примеру, мы проводили онлайн-диктант, не потратив практически ни рубля.
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