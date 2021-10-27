https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/takie-obstoyatelstva-rublevskaya-o-rynke-zhilya-v-abkhazii--1036067314.html

Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии

Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии

Как рынок недвижимости Абхазии изменился за последнее время и каковы сегодня спрос и предложение, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель "Сухумского... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T12:46+0300

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Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии

Какие факторы сегодня влияют на рынок недвижимости в Абхазии, сказались ли на нем введенные антиковидные ограничения или инфляция, рассказала руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская. За последние два года в связи с пандемией коронавируса и другими экономическими факторами наблюдается рост цен и на вторичном, и на первичном рынке недвижимости, в том числе на аренду жилья, отметила Рублевская. "Сейчас у нас острый спрос на качественное жилье и в отношении покупки жилой недвижимости, и в отношении аренды. У людей изменились приоритеты. Это связано с тем, что у людей меняется отношение к уровню жизни", – сказала эксперт. Елена Рублевская также сообщила, что в Абхазии изменилось отношение к понятию "качество жилья". Люди стараются покупать жилье с улучшенной планировкой, но таких предложений практически не осталось. Это является одной из причин роста цен на недвижимость. Сказываются также и внешние факторы. Подробности слушайте в аудиофайле.

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