Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/takie-obstoyatelstva-rublevskaya-o-rynke-zhilya-v-abkhazii--1036067314.html
Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии
Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии
Как рынок недвижимости Абхазии изменился за последнее время и каковы сегодня спрос и предложение, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель "Сухумского... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T12:46+0300
2021-10-27T16:11+0300
радио
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036067279_0:18:1500:862_1920x0_80_0_0_766f07a7179ce0fa44d29352f0d86f62.jpg
Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии
Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии
Какие факторы сегодня влияют на рынок недвижимости в Абхазии, сказались ли на нем введенные антиковидные ограничения или инфляция, рассказала руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская. За последние два года в связи с пандемией коронавируса и другими экономическими факторами наблюдается рост цен и на вторичном, и на первичном рынке недвижимости, в том числе на аренду жилья, отметила Рублевская. "Сейчас у нас острый спрос на качественное жилье и в отношении покупки жилой недвижимости, и в отношении аренды. У людей изменились приоритеты. Это связано с тем, что у людей меняется отношение к уровню жизни", – сказала эксперт. Елена Рублевская также сообщила, что в Абхазии изменилось отношение к понятию "качество жилья". Люди стараются покупать жилье с улучшенной планировкой, но таких предложений практически не осталось. Это является одной из причин роста цен на недвижимость. Сказываются также и внешние факторы. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036067279_0:0:1500:1126_1920x0_80_0_0_d1fd0762d5e7d3717a1d65cb88db14bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии

12:46 27.10.2021 (обновлено: 16:11 27.10.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Рублевская о рынке жилья в Абхазии
Как рынок недвижимости Абхазии изменился за последнее время и каковы сегодня спрос и предложение, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская.
Какие факторы сегодня влияют на рынок недвижимости в Абхазии, сказались ли на нем введенные антиковидные ограничения или инфляция, рассказала руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская.
За последние два года в связи с пандемией коронавируса и другими экономическими факторами наблюдается рост цен и на вторичном, и на первичном рынке недвижимости, в том числе на аренду жилья, отметила Рублевская.
"Сейчас у нас острый спрос на качественное жилье и в отношении покупки жилой недвижимости, и в отношении аренды. У людей изменились приоритеты. Это связано с тем, что у людей меняется отношение к уровню жизни", – сказала эксперт.
Елена Рублевская также сообщила, что в Абхазии изменилось отношение к понятию "качество жилья".
Люди стараются покупать жилье с улучшенной планировкой, но таких предложений практически не осталось. Это является одной из причин роста цен на недвижимость. Сказываются также и внешние факторы.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:38Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта
20:01Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
19:35Столетие абхазской милиции отметят с учетом антиковидных ограничений
19:11Анкваб поручил повысить собираемость платежей за потребленную электроэнергию
18:33Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии
18:18Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
17:56Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию
17:22Проблемы абхазского языка: интервью министра просвещения Инала Габлия
16:55Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности
16:15Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
16:10Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен
15:37Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии
14:00Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
13:07Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
12:56Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:34Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
11:25"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:19Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
10:50Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:20Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России