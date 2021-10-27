https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-prichinakh-spada-rozhdaemosti-v-abkhazii--1036079431.html
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба рассказала о причинах демографического спада в Абхазии. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T13:07+0300
2021-10-27T13:07+0300
2021-10-27T13:07+0300
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Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Опубликованы статистические данные за 9 месяцев 2021 года. За этот период в Абхазии родилось 1000 детей. Для сравнения за аналогичный период 2020 года родилось 1113 детей. Эти данные предоставлены Минздравом страны. О проблеме демографии в стране, факторах, способствующих этому, и комплексе мер по ее решению в эфире радио Sputnik рассказала экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба рассказала о причинах демографического спада в Абхазии.
Опубликованы статистические данные за 9 месяцев 2021 года. За этот период в Абхазии родилось 1000 детей. Для сравнения за аналогичный период 2020 года родилось 1113 детей. Эти данные предоставлены Минздравом страны. О проблеме демографии в стране, факторах, способствующих этому, и комплексе мер по ее решению в эфире радио Sputnik рассказала экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.
Подробности слушайте в аудиофайле.