Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-prichinakh-spada-rozhdaemosti-v-abkhazii--1036079431.html
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба рассказала о причинах демографического спада в Абхазии. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T13:07+0300
2021-10-27T13:07+0300
радио
такие обстоятельства
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036079381_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2049c33a57f20881fd35dda3b4c52f59.jpg
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Опубликованы статистические данные за 9 месяцев 2021 года. За этот период в Абхазии родилось 1000 детей. Для сравнения за аналогичный период 2020 года родилось 1113 детей. Эти данные предоставлены Минздравом страны. О проблеме демографии в стране, факторах, способствующих этому, и комплексе мер по ее решению в эфире радио Sputnik рассказала экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036079381_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_59d62684c724940ed628321f6f316d44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
такие обстоятельства, подкасты, аудио

Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии

13:07 27.10.2021
Радио
Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
Экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба рассказала о причинах демографического спада в Абхазии.
Опубликованы статистические данные за 9 месяцев 2021 года. За этот период в Абхазии родилось 1000 детей. Для сравнения за аналогичный период 2020 года родилось 1113 детей. Эти данные предоставлены Минздравом страны. О проблеме демографии в стране, факторах, способствующих этому, и комплексе мер по ее решению в эфире радио Sputnik рассказала экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:00Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
13:07Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
12:56Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:34Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
11:25"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:19Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
10:50Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:20Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России
10:18Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
09:52МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
09:16В Европе побеждает "октябрьская революция"
08:45Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
ВчераПациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
ВчераГлава Минздрава проинспектировал медучреждения Гагрского района
ВчераБжания обсудил с Козаком социально-экономическое развитие Абхазии
ВчераЖурналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве
ВчераПротиворечивые показания: суд по делу о тройном убийстве на набережной Сухума
ВчераМурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
ВчераРемонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
ВчераХинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России