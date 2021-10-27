https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/v-abkhazii-uchredyat-mezhdunarodnyy-festival-imeni-bagrata-shinkuba-1036089754.html

В Абхазии учредят международный фестиваль имени Баграта Шинкуба

В Абхазии учредят международный фестиваль имени Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба родился 12 мая 1917 года в селе Члоу, в 2022 году исполнится 105 лет со дня его рождения. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Министерство культуры планирует учредить ежегодный международный фестиваль имени Баграта Шинкуба, в настоящее время идет обсуждение этого вопроса, сообщил министр Гудиса Агрба.В среду 27 октября Агрба провел встречу с представителями интеллигенции по вопросам подготовки и проведения юбилея со дня рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреата Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, общественного и государственного деятеля Баграта Шинкуба, который пройдет в 2022 году.В рамках большого фестиваля Минкульт планирует провести цикл мероприятий, которые по своему формату будут интересны в том числе и молодежи.Участники совещания решили встретиться еще раз для более детального обсуждения юбилейных мероприятий.

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