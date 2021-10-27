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В Абхазии учредят международный фестиваль имени Баграта Шинкуба
В Абхазии учредят международный фестиваль имени Баграта Шинкуба
Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба родился 12 мая 1917 года в селе Члоу, в 2022 году исполнится 105 лет со дня его рождения. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Министерство культуры планирует учредить ежегодный международный фестиваль имени Баграта Шинкуба, в настоящее время идет обсуждение этого вопроса, сообщил министр Гудиса Агрба.В среду 27 октября Агрба провел встречу с представителями интеллигенции по вопросам подготовки и проведения юбилея со дня рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреата Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, общественного и государственного деятеля Баграта Шинкуба, который пройдет в 2022 году.В рамках большого фестиваля Минкульт планирует провести цикл мероприятий, которые по своему формату будут интересны в том числе и молодежи.Участники совещания решили встретиться еще раз для более детального обсуждения юбилейных мероприятий.
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В Абхазии учредят международный фестиваль имени Баграта Шинкуба

21:21 27.10.2021 (обновлено: 21:41 27.10.2021)
© Foto / Из архива музея им. Баграта ШинкубаБаграт Шинкуба
Баграт Шинкуба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Foto / Из архива музея им. Баграта Шинкуба
Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба родился 12 мая 1917 года в селе Члоу, в 2022 году исполнится 105 лет со дня его рождения.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Министерство культуры планирует учредить ежегодный международный фестиваль имени Баграта Шинкуба, в настоящее время идет обсуждение этого вопроса, сообщил министр Гудиса Агрба.
В среду 27 октября Агрба провел встречу с представителями интеллигенции по вопросам подготовки и проведения юбилея со дня рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреата Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, общественного и государственного деятеля Баграта Шинкуба, который пройдет в 2022 году.
© Foto / instagram / mincult_apsnyВстреча министра Гудисы Агрба с представителями интеллигенции
Встреча министра Гудисы Агрба с представителями интеллигенции - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
Встреча министра Гудисы Агрба с представителями интеллигенции
© Foto / instagram / mincult_apsny
В рамках большого фестиваля Минкульт планирует провести цикл мероприятий, которые по своему формату будут интересны в том числе и молодежи.
Участники совещания решили встретиться еще раз для более детального обсуждения юбилейных мероприятий.
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