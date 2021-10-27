https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/veernye-otklyucheniya-sveta-vvedut-v-chasti-abkhazii-iz-za-peregruzki-na-linii-1036089906.html

Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии

Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии

В последнее время участились аварийные отключения линии "Шешелети-1", только в октябре их было три, линия не выдерживают перегрузку. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T21:40+0300

2021-10-27T21:40+0300

2021-10-27T21:40+0300

в абхазии

новости

ежегодная пресс-конференция президента рф владимира путина

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" сообщило о введении ограничений на ВЛ-110 "Шешелети-1" в связи с высокими нагрузками и частыми аварийными отключениями на этой линии.Отмечается, что ограничения будут вводиться по районам, при достижении нагрузок пиковых величин.Воздушная линия "Шешелети-1" обеспечивает электроэнергией Очамчырский, Гулрыпшский районы, а также часть Сухума.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, ежегодная пресс-конференция президента рф владимира путина