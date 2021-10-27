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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/veernye-otklyucheniya-sveta-vvedut-v-chasti-abkhazii-iz-za-peregruzki-na-linii-1036089906.html
Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии
Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии
В последнее время участились аварийные отключения линии "Шешелети-1", только в октябре их было три, линия не выдерживают перегрузку. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T21:40+0300
2021-10-27T21:40+0300
в абхазии
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ежегодная пресс-конференция президента рф владимира путина
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" сообщило о введении ограничений на ВЛ-110 "Шешелети-1" в связи с высокими нагрузками и частыми аварийными отключениями на этой линии.Отмечается, что ограничения будут вводиться по районам, при достижении нагрузок пиковых величин.Воздушная линия "Шешелети-1" обеспечивает электроэнергией Очамчырский, Гулрыпшский районы, а также часть Сухума.
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Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии

21:40 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук ВЛ Тамыш
ВЛ Тамыш - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В последнее время участились аварийные отключения линии "Шешелети-1", только в октябре их было три, линия не выдерживают перегрузку.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" сообщило о введении ограничений на ВЛ-110 "Шешелети-1" в связи с высокими нагрузками и частыми аварийными отключениями на этой линии.
Отмечается, что ограничения будут вводиться по районам, при достижении нагрузок пиковых величин.
Воздушная линия "Шешелети-1" обеспечивает электроэнергией Очамчырский, Гулрыпшский районы, а также часть Сухума.
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