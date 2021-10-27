https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/veernye-otklyucheniya-sveta-vvedut-v-chasti-abkhazii-iz-za-peregruzki-na-linii-1036089906.html
Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии
Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии
В последнее время участились аварийные отключения линии "Шешелети-1", только в октябре их было три, линия не выдерживают перегрузку. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T21:40+0300
2021-10-27T21:40+0300
2021-10-27T21:40+0300
в абхазии
новости
ежегодная пресс-конференция президента рф владимира путина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756337_0:0:1461:823_1920x0_80_0_0_e56e5ed408ec0bc7c98a00ff4f23de66.jpg
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" сообщило о введении ограничений на ВЛ-110 "Шешелети-1" в связи с высокими нагрузками и частыми аварийными отключениями на этой линии.Отмечается, что ограничения будут вводиться по районам, при достижении нагрузок пиковых величин.Воздушная линия "Шешелети-1" обеспечивает электроэнергией Очамчырский, Гулрыпшский районы, а также часть Сухума.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756337_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_06c7d8181c7fd9639375899a309daad6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, ежегодная пресс-конференция президента рф владимира путина
Веерные отключения света введут в части Абхазии из-за перегрузки на линии
В последнее время участились аварийные отключения линии "Шешелети-1", только в октябре их было три, линия не выдерживают перегрузку.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" сообщило о введении ограничений на ВЛ-110 "Шешелети-1" в связи с высокими нагрузками и частыми аварийными отключениями на этой линии.
Отмечается, что ограничения будут вводиться по районам, при достижении нагрузок пиковых величин.
Воздушная линия "Шешелети-1" обеспечивает электроэнергией Очамчырский, Гулрыпшский районы, а также часть Сухума.