https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/verkhovnyy-sud-otmenil-prigovor-po-delu-o-nezakonnoy-vydache-abkhazskogo-pasporta-1036089321.html

Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта

Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта

Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении замначальника паспортного управления МВД Абхазии Вадима Квадзба и других фигурантов о... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T20:38+0300

2021-10-27T20:38+0300

2021-10-27T20:41+0300

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Приговор Гудаутского районного суда по факту незаконной выдачи абхазского паспорта отменен вышестоящим судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры.Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии под председательством судьи Гамисония, а также судей Цушба и Корсая рассмотрела кассационное представление прокурора Гудаутского района на приговор Гудаутского районного суда от 2 июля 2021 года в отношении бывших сотрудников паспортного управления МВД Абхазии, а именно замначальника паспортного управления, полковника милиции Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортной группы по Новому Афону Фатимы Джения, признанных виновными в совершении превышения должностных полномочий и служебном подлоге, а также в отношении их соучастников Лолиты Халваш и Гурама Квициния, выразившееся в незаконной выдаче паспорта гражданину Украины – Мыльцеву О.С. за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. В среду, 27 октября уголовная коллегия Верховного суда Абхазии вынесла определение, которым отменила вышеуказанный приговор с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.Уголовное дело по обвинению Квадзба, Джения, Халваш и Квициния было направлено для рассмотрения по существу в Гудаутский районный суд 1 сентября 2020 года.По результатам рассмотрения материалов уголовного дела судья Гудаутского районного суда Аргун переквалифицировал действия подсудимых на более мягкую статью обвинения (служебный подлог), осудив их к реальному наказанию от 4 до 5 лет лишения свободы, и применил в отношении всех осужденных акт амнистии, освободив их от наказания со снятием судимости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200513/Deputatskaya-komissiya-prodolzhit-proverku-raboty-pasportno-vizovoy-sluzhby-MVD-Abkhazii-1030119192.html

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