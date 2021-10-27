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Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта
Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта
Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении замначальника паспортного управления МВД Абхазии Вадима Квадзба и других фигурантов о... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T20:38+0300
2021-10-27T20:41+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Приговор Гудаутского районного суда по факту незаконной выдачи абхазского паспорта отменен вышестоящим судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры.Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии под председательством судьи Гамисония, а также судей Цушба и Корсая рассмотрела кассационное представление прокурора Гудаутского района на приговор Гудаутского районного суда от 2 июля 2021 года в отношении бывших сотрудников паспортного управления МВД Абхазии, а именно замначальника паспортного управления, полковника милиции Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортной группы по Новому Афону Фатимы Джения, признанных виновными в совершении превышения должностных полномочий и служебном подлоге, а также в отношении их соучастников Лолиты Халваш и Гурама Квициния, выразившееся в незаконной выдаче паспорта гражданину Украины – Мыльцеву О.С. за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. В среду, 27 октября уголовная коллегия Верховного суда Абхазии вынесла определение, которым отменила вышеуказанный приговор с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.Уголовное дело по обвинению Квадзба, Джения, Халваш и Квициния было направлено для рассмотрения по существу в Гудаутский районный суд 1 сентября 2020 года.По результатам рассмотрения материалов уголовного дела судья Гудаутского районного суда Аргун переквалифицировал действия подсудимых на более мягкую статью обвинения (служебный подлог), осудив их к реальному наказанию от 4 до 5 лет лишения свободы, и применил в отношении всех осужденных акт амнистии, освободив их от наказания со снятием судимости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200513/Deputatskaya-komissiya-prodolzhit-proverku-raboty-pasportno-vizovoy-sluzhby-MVD-Abkhazii-1030119192.html
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новости, паспорт

Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта

20:38 27.10.2021 (обновлено: 20:41 27.10.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Верховный суд
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении замначальника паспортного управления МВД Абхазии Вадима Квадзба и других фигурантов о незаконной выдаче абхазского паспорта гражданину Украины.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Приговор Гудаутского районного суда по факту незаконной выдачи абхазского паспорта отменен вышестоящим судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии под председательством судьи Гамисония, а также судей Цушба и Корсая рассмотрела кассационное представление прокурора Гудаутского района на приговор Гудаутского районного суда от 2 июля 2021 года в отношении бывших сотрудников паспортного управления МВД Абхазии, а именно замначальника паспортного управления, полковника милиции Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортной группы по Новому Афону Фатимы Джения, признанных виновными в совершении превышения должностных полномочий и служебном подлоге, а также в отношении их соучастников Лолиты Халваш и Гурама Квициния, выразившееся в незаконной выдаче паспорта гражданину Украины – Мыльцеву О.С. за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США.
В среду, 27 октября уголовная коллегия Верховного суда Абхазии вынесла определение, которым отменила вышеуказанный приговор с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
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Уголовное дело по обвинению Квадзба, Джения, Халваш и Квициния было направлено для рассмотрения по существу в Гудаутский районный суд 1 сентября 2020 года.
По результатам рассмотрения материалов уголовного дела судья Гудаутского районного суда Аргун переквалифицировал действия подсудимых на более мягкую статью обвинения (служебный подлог), осудив их к реальному наказанию от 4 до 5 лет лишения свободы, и применил в отношении всех осужденных акт амнистии, освободив их от наказания со снятием судимости.
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