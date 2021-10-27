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Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
Как коронавирус влияет на работу щитовидной железы и какие постковидные проблемы могут возникнуть с эндокринной системой после перенесенного COVID, особенно... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T11:19+0300
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Врач рассказал о влиянии коронавируса на эндокринную систему
Врач рассказал о влиянии коронавируса на эндокринную систему
Многие жалобы пациентов на ухудшение самочувствия после перенесенной коронавирусной инфекции – утомляемость, набор веса, выпадение волос и другие – обусловлены эндокринными нарушениями, рассказала эндокринолог в эфире канала "Россия 1"."Любой вирус, любая инфекция может повлиять на работу эндокринной системы, и коронавирус – не исключение, уже показано, что нарушение функций щитовидной железы встречается чаще по сравнению с тем же гриппом", ― рассказала Ладыгина.Первый орган, который поражает коронавирус, это поджелудочная железа, по словам врача, "при коронавирусе, особенно это характерно для дельта-штамма, мы видим воспаление поджелудочной железы, то есть панкреатит, фактически у каждого второго пациента, и часто страдает в том числе и регулирование углеводного обмена, то есть выработка инсулина", отметила медик.Коронавирус может либо переводить преддиабет в диабет, либо вызывать вновь возникшее нарушение углеводного обмена, добавила эндокринолог.Чаще всего при коронавирусе щитовидная железа страдает у женщин, предупредила врач. У лиц, имеющих генетическую предрасположенность к аутоиммунному заболеванию щитовидной железы, чаще всего после коронавируса возникает подострый тиреоидит, рассказала эндокринолог.При коронавирусной инфекции также поражаются гипофиз и надпочечники. По словам врача, это более редкая патология, чем нарушение углеводного обмена, однако о ней могут свидетельствовать такие симптомы, как общая слабость, пониженное артериальное давление, может отсутствовать аппетит, могут быть боли в суставах, предупредила эндокринолог.
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Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
11:19 27.10.2021 (обновлено: 11:27 27.10.2021)
Как коронавирус влияет на работу щитовидной железы и какие постковидные проблемы могут возникнуть с эндокринной системой после перенесенного COVID, особенно после дельта-штамма, рассказала российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.
Многие жалобы пациентов на ухудшение самочувствия после перенесенной коронавирусной инфекции – утомляемость, набор веса, выпадение волос и другие – обусловлены эндокринными нарушениями, рассказала эндокринолог в эфире канала "Россия 1".
"Любой вирус, любая инфекция может повлиять на работу эндокринной системы, и коронавирус – не исключение, уже показано, что нарушение функций щитовидной железы встречается чаще по сравнению с тем же гриппом", ― рассказала Ладыгина.
Первый орган, который поражает коронавирус, это поджелудочная железа, по словам врача, "при коронавирусе, особенно это характерно для дельта-штамма, мы видим воспаление поджелудочной железы, то есть панкреатит, фактически у каждого второго пациента, и часто страдает в том числе и регулирование углеводного обмена, то есть выработка инсулина", отметила медик.
Коронавирус может либо переводить преддиабет в диабет, либо вызывать вновь возникшее нарушение углеводного обмена, добавила эндокринолог.
Чаще всего при коронавирусе щитовидная железа страдает у женщин, предупредила врач. У лиц, имеющих генетическую предрасположенность к аутоиммунному заболеванию щитовидной железы, чаще всего после коронавируса возникает подострый тиреоидит, рассказала эндокринолог.
При коронавирусной инфекции также поражаются гипофиз и надпочечники. По словам врача, это более редкая патология, чем нарушение углеводного обмена, однако о ней могут свидетельствовать такие симптомы, как общая слабость, пониженное артериальное давление, может отсутствовать аппетит, могут быть боли в суставах, предупредила эндокринолог.