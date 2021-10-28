https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/abkhaziya-vvela-chastichnye-ogranicheniya-na-granitse-s-gruziey-1036106794.html

Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией

Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией

Ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T19:01+0300

2021-10-28T19:01+0300

2021-10-28T19:05+0300

в абхазии

новости

гал

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/15/1030798255_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ece520efb351ddf70895ed4eaeda65cc.jpg

СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия ввела частичные ограничения на пересечение границы с Грузией с 28 по 30 октября в связи с эпидобстановкой, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов, ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС.В этот период на пунктах пропуска по реке Ингур будут проводить санитарную обработку.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человек. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли. В лечебных учреждениях Абхазии находится более 280 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.

гал

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, гал, коронавирус - 2021