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Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
Ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия ввела частичные ограничения на пересечение границы с Грузией с 28 по 30 октября в связи с эпидобстановкой, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов, ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС.В этот период на пунктах пропуска по реке Ингур будут проводить санитарную обработку.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человек. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли. В лечебных учреждениях Абхазии находится более 280 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.
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Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией

19:01 28.10.2021 (обновлено: 19:05 28.10.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Граница по реке Ингур
Граница по реке Ингур - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
Ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия ввела частичные ограничения на пересечение границы с Грузией с 28 по 30 октября в связи с эпидобстановкой, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.
Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов, ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС.
В этот период на пунктах пропуска по реке Ингур будут проводить санитарную обработку.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человек. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли. В лечебных учреждениях Абхазии находится более 280 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.
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