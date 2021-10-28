https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/abkhaziya-vvela-chastichnye-ogranicheniya-na-granitse-s-gruziey-1036106794.html
Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
Ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T19:01+0300
2021-10-28T19:01+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия ввела частичные ограничения на пересечение границы с Грузией с 28 по 30 октября в связи с эпидобстановкой, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов, ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС.В этот период на пунктах пропуска по реке Ингур будут проводить санитарную обработку.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человек. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли. В лечебных учреждениях Абхазии находится более 280 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.
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новости, гал, коронавирус - 2021
Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
19:01 28.10.2021 (обновлено: 19:05 28.10.2021)
Ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия ввела частичные ограничения на пересечение границы с Грузией с 28 по 30 октября в связи с эпидобстановкой, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.
Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов, ограничения не касаются тех, кто пересекают границу по служебным делам. Например, сотрудников ИнгурГЭС.
В этот период на пунктах пропуска по реке Ингур будут проводить санитарную обработку.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человек. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли. В лечебных учреждениях Абхазии находится более 280 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.