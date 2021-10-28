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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/esche-chetyre-cheloveka-s-koronavirusom-skonchalis-v-abkhazii-1036110784.html
Еще четыре человека с коронавирусом скончались в Абхазии
Еще четыре человека с коронавирусом скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 31338. Выздоровели 26512 человек, скончались 454. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T23:55+0300
2021-10-29T00:04+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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коронавирус - 2021
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Еще четыре летальных случая с коронвирусом зафиксировано в Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале скончался мужчина 63 лет. В Сухумский инфекционной больнице умер мужчина 54 лет. А в российском военном госпитале скончались две женщины 1938 и 1961 годов рождения.На наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки протестировали 472 человек, вирус выявили у 144 из них. Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 30, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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новости, абхазия, коронавирус - 2021

Еще четыре человека с коронавирусом скончались в Абхазии

23:55 28.10.2021 (обновлено: 00:04 29.10.2021)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота онкодиспансера в Тамбове
Работа онкодиспансера в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 31338. Выздоровели 26512 человек, скончались 454.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Еще четыре летальных случая с коронвирусом зафиксировано в Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале скончался мужчина 63 лет. В Сухумский инфекционной больнице умер мужчина 54 лет. А в российском военном госпитале скончались две женщины 1938 и 1961 годов рождения.
На наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки протестировали 472 человек, вирус выявили у 144 из них.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 30, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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23 октября, 10:33
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