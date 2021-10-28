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Главный четверг: Эшба об инфраструктуре и планах по развитию Сухума
Главный четверг: Эшба об инфраструктуре и планах по развитию Сухума
Глава администрации Сухума Беслан Эшба в эфире радио Sputnik в рамках проекта "Главный четверг" рассказал о том, когда планируют завершить ремонт коммуникаций... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T18:55+0300
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Главный четверг: Эшба об инфраструктуре и планах по развитию Сухума
инфраструктура и планы по развитию Сухума
Главный четверг – цикл интервью с руководителями городов и районов Абхазии, обсуждение главных проблем и планов по развитию.Ремонтно-восстановительные работы на трех улицах столицы – Абазинская, Джонуа и Гулия, которые проводятся за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии планируют завершить в ноябре месяце, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации города Сухум Беслан Эшба."В прошлом году летом нам удалось несколько участков дорожного полотна восстановить, был ямочный ремонт, а в этом году по Инвестпрограмме эти же места пришлось вскрывать и прокладывать трубы. Мы воздержались от таких работ, как в прошлом году… Работы по Инвестпрограмме ведутся тогда, когда выделяются деньги. Так получилось, что в прошлом году по этим улицам были предусмотрены только водопровод и канализация. Помните, что трубы залегали глубоко, были обвалы, с серьезными сложностями вышли из этой ситуации. Когда встал вопрос ливневых канализаций, оказалось, что их не было в сметах", – сказал Эшба.По его словам, администрация столицы не могла пойти на прокладку асфальта, а затем ждать подтоплений улиц."Мы выдержали паузу. Управление капитального строительства, которое ведет Инвестпрограмму, определило экономию в программе, прошли экспертизу, и все это заняло некоторое время. Только в июле поступили первые деньги. Бюджет по всем трем улицам вместе с асфальтом – 140 миллионов рублей… Я называл сроки конец сентября, октябрь… Во всяком случае на сегодняшний день 30 процентов авансировано, выполнение работ порядка 80-85 процентов. Сроки немного сдвигаются с конца октября дней на 10, не больше, и сразу начнется прокладка асфальта… Если говорить об общих сроках, думаю, конец ноября, это вместе с асфальтным покрытием", – сказал Эшба.Глава администрации города Сухум рассказал также, какие проекты планируют осуществить за счет привлечения инвестиций, о программе развития города, рассказал об эпидобстановке и о методах воздействия с игнорированием требований Координационного штаба по борьбе с коронавирусом.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Главный четверг: Эшба об инфраструктуре и планах по развитию Сухума

18:55 28.10.2021 (обновлено: 20:47 28.10.2021)
Радио
Главный четверг: Эшба об инфраструктуре и планах по развитию Сухума
Глава администрации Сухума Беслан Эшба в эфире радио Sputnik в рамках проекта "Главный четверг" рассказал о том, когда планируют завершить ремонт коммуникаций, какие проекты планируют осуществить за счет привлечения инвестиций, что предпринимается для развития города.
Главный четверг – цикл интервью с руководителями городов и районов Абхазии, обсуждение главных проблем и планов по развитию.
Ремонтно-восстановительные работы на трех улицах столицы – Абазинская, Джонуа и Гулия, которые проводятся за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии планируют завершить в ноябре месяце, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации города Сухум Беслан Эшба.
"В прошлом году летом нам удалось несколько участков дорожного полотна восстановить, был ямочный ремонт, а в этом году по Инвестпрограмме эти же места пришлось вскрывать и прокладывать трубы. Мы воздержались от таких работ, как в прошлом году… Работы по Инвестпрограмме ведутся тогда, когда выделяются деньги. Так получилось, что в прошлом году по этим улицам были предусмотрены только водопровод и канализация. Помните, что трубы залегали глубоко, были обвалы, с серьезными сложностями вышли из этой ситуации. Когда встал вопрос ливневых канализаций, оказалось, что их не было в сметах", – сказал Эшба.
По его словам, администрация столицы не могла пойти на прокладку асфальта, а затем ждать подтоплений улиц.
"Мы выдержали паузу. Управление капитального строительства, которое ведет Инвестпрограмму, определило экономию в программе, прошли экспертизу, и все это заняло некоторое время. Только в июле поступили первые деньги. Бюджет по всем трем улицам вместе с асфальтом – 140 миллионов рублей… Я называл сроки конец сентября, октябрь… Во всяком случае на сегодняшний день 30 процентов авансировано, выполнение работ порядка 80-85 процентов. Сроки немного сдвигаются с конца октября дней на 10, не больше, и сразу начнется прокладка асфальта… Если говорить об общих сроках, думаю, конец ноября, это вместе с асфальтным покрытием", – сказал Эшба.
Глава администрации города Сухум рассказал также, какие проекты планируют осуществить за счет привлечения инвестиций, о программе развития города, рассказал об эпидобстановке и о методах воздействия с игнорированием требований Координационного штаба по борьбе с коронавирусом.
Полная версия беседы в аудиофайле.
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