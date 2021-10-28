https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/grazhdanin-i-nachalnik-arshba-o-rezultatakh-raboty-kontrolnoy-palaty-abkhazii-1036095771.html

Гражданин и начальник: Аршба о результатах работы Контрольной палаты Абхазии

Гражданин и начальник: Аршба о результатах работы Контрольной палаты Абхазии

Какие нарушения чаще всего выявляются в ходе проверок Контрольной палаты, что не так с реализации Инвестпрограммы, о результатах проверок "Черноморэнерго", в... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T15:02+0300

2021-10-28T15:02+0300

2021-10-28T15:02+0300

радио

гражданин и начальник

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Гражданин и начальник: Аршба о результатах работы Контрольной палаты Абхазии Гражданин и начальник: Аршба о результатах работы Контрольной палаты Абхазии

По информации Аршба, в ходе проверок Контрольная палата чаще всего сталкивается с нарушением бюджетного законодательства, нецелевого использования бюджетных средств, неэффективного использования бюджетных средств и нарушения налогового законодательства.Председатель Контрольной палаты отметил, что нарушения нецелевого использования бюджетных средств можно отнести и к Инвестиционной программе."По освоении Инвестиционной программы, которая реализуется в виде финансовой помощи Российской Федерации, у нас немало материалов. Это и материалы по форелевому хозяйству, которое сегодня должно было работать. Было потрачено около 70 миллионов на развитие карпового хозяйства. Но, как видите, нет карпа, не осуществляется какая-либо деятельность в этом направлении. Хотя уже сегодня должны были видеть бурный экономический эффект. Вложения были произведены еще в 2013-2014 годах. Сегодня, спустя такое время, мы должны были иметь серьезный объект. То же самое касается и молочного завода, по которому также были направлены материалы", – отметил Аршба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, аудио