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Кабмин Абхазии принял жилищную госпрограмму
Кабмин Абхазии принял жилищную госпрограмму
Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T12:26+0300
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2021-10-28T12:49+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял государственную целевую программу "Жилище 2020-2022".По программе претендовать на жилье могут лица:Приоритет отдается второй, пятой и шестой группам лиц.Максимальный размер выделяемых средств на одного человека составит не более 500 тысяч рублей, на одного члена семьи не более 100 тысяч, в целом максимальный размер выплат не должен превышать одного миллиона рублей.Программы осуществятся на безвозмездной и безвозвратной основах. Источником финансирования служит республиканский бюджет. Из него на реализацию программы будет выделено 80 миллионов рублей, по 40 миллионов рублей на 2021 и 2022 годы.В 2020 году из-за экономической ситуации на фоне коронавируса в республике было приостановлено действие двух госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021".
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новости
Кабмин Абхазии принял жилищную госпрограмму
12:26 28.10.2021 (обновлено: 12:49 28.10.2021)
Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял государственную целевую программу "Жилище 2020-2022".
По программе претендовать на жилье могут лица:
Не обладающие собственным жильем и нуждающиеся в жилье для проживания
Инвалиды первой группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии
Семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении служебных обязанностей
Многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей
Лица, на иждивении которых находятся инвалиды или инвалиды детства
Дети, оба родителя которых погибли в годы Отечественной войны народа Абхазии или пропали без вести.
Приоритет отдается второй, пятой и шестой группам лиц.
Максимальный размер выделяемых средств на одного человека составит не более 500 тысяч рублей, на одного члена семьи не более 100 тысяч, в целом максимальный размер выплат не должен превышать одного миллиона рублей.
Программы осуществятся на безвозмездной и безвозвратной основах. Источником финансирования служит республиканский бюджет. Из него на реализацию программы будет выделено 80 миллионов рублей, по 40 миллионов рублей на 2021 и 2022 годы.
В 2020 году из-за экономической ситуации на фоне коронавируса в республике было приостановлено действие двух госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021".