https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kabmin-abkhazii-prinyal-gosudarstvennuyu-tselevuyu-programmu-zhilische-2020-2022-1036096796.html

Кабмин Абхазии принял жилищную госпрограмму

Кабмин Абхазии принял жилищную госпрограмму

Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T12:26+0300

2021-10-28T12:26+0300

2021-10-28T12:49+0300

в абхазии

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял государственную целевую программу "Жилище 2020-2022".По программе претендовать на жилье могут лица:Приоритет отдается второй, пятой и шестой группам лиц.Максимальный размер выделяемых средств на одного человека составит не более 500 тысяч рублей, на одного члена семьи не более 100 тысяч, в целом максимальный размер выплат не должен превышать одного миллиона рублей.Программы осуществятся на безвозмездной и безвозвратной основах. Источником финансирования служит республиканский бюджет. Из него на реализацию программы будет выделено 80 миллионов рублей, по 40 миллионов рублей на 2021 и 2022 годы.В 2020 году из-за экономической ситуации на фоне коронавируса в республике было приостановлено действие двух госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021".

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