https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kabmin-abkhazii-prinyal-pravila-rybolovstva-v-abkhazii-1036102601.html

Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии

Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии

Правила рыболовства предусматривают нормы вылова биологических ресурсов, технику и способы вылова. Нормы были разработаны совместно с российскими... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T16:23+0300

2021-10-28T16:23+0300

2021-10-28T16:32+0300

в абхазии

новости

рыболовство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932810_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_5e51ad2bdfe0b9f9c93cef7d92da3a25.jpg

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии утвердил правила рыболовства в Абхазии на заседании 28 октября.Согласно введенным правилам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять вылов без:Также запрещено осуществлять вылов с судов, не зарегистрированных в установленном порядке, и с применением колющих орудий добычи, пневматического и огнестрельного оружия. Исключение составляет любительское рыболовство со специальными ружьями для подводной охоты. Запрещено производить вылов акклиматизируемых видов водных ресурсов до установления их общего допустимого улова.Кроме того, правила запрещают промышленное рыболовства во всех внутренних водоемах – реках, озерах, водохранилищах, за исключением научно-исследовательских и учебных целей.Суточная норма добычи рыбы на одного рыбака-любителя составляет 10 килограммов в море и не более трех килограммов во внутренних водоемах. Любителям запрещено ловить рыбу в реке Псоу со всеми притоками и в реке Мчишта, перед устьями рек на расстоянии менее 200 метров и по обе стороны от устья с 1 марта по 30 июня.При любительском рыболовстве запрещается применение сетей, ловушек всех типов, удочек и спиннинговых снастей, если на них более 10 крючков на одного человека, тралящих и драгирующих орудий добычи, капканов, самоловных крючковых снастей, колющих орудий (за исключением пистолетов и ружей для подводной охоты, огнестрельного и пневматического оружия.По словам министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа, правила были разработаны совместно с профильными ведомствами России. В планах разработка закона о рыболовстве.Одним из разработчиков правил был директор Института экологии Роман Дбар. Он отметил, что старые правила рыболовства в Абхазии были утверждены в конце 60-х годов, и с тех пор изменилась экономика и общественные отношения."Назрела необходимость принятия новых правил рыболовства, которые регулируют правила промышленного и любительского рыболовства и биологические характеристики вылавливаемой рыбы", – сказал он.По словам Дбар, прошедшая хамсовая путина, на которой основано промышленное рыболовство в Абхазии, была рекордно низкой – было поймано менее 11 тысяч тонн хамсы."Это серьезно настораживающие факторы, потому что ресурсы хамсы оказываются серьезно переломлены во всем бассейне Черного моря. В прошлом году из Азовского бассейна пришло только 1,3 процента хамсы, которая обычно составляла треть запаса, который приходил к нам. Мы должны вносить серьезные изменения в процесс контроля, добычи и регулирования отношений в области рыболовства", – подчеркнул он.Беслан Джопуа отметил, что будет просить Парламент и Кабинет министров вводить уголовные наказания за нарушение правил рыболовства, так как сейчас даже за грубое нарушение действует лишь административное наказание.Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что введенные правила очень важны, и подчеркнул, что они распространяются не только на крупные компании по вылову рыб, но и на лица, которые пренебрегают правилами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201130/Klevoe-delo-rybalka-v-Abkhazii-1031332707.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210130/Vinovato-globalnoe-poteplenie-pochemu-khamsa-ne-khochet-zhit-v-Abkhazii--1031733854.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, рыболовство