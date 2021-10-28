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Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии
Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии
Правила рыболовства предусматривают нормы вылова биологических ресурсов, технику и способы вылова. Нормы были разработаны совместно с российскими... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T16:23+0300
2021-10-28T16:32+0300
в абхазии
новости
рыболовство
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии утвердил правила рыболовства в Абхазии на заседании 28 октября.Согласно введенным правилам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять вылов без:Также запрещено осуществлять вылов с судов, не зарегистрированных в установленном порядке, и с применением колющих орудий добычи, пневматического и огнестрельного оружия. Исключение составляет любительское рыболовство со специальными ружьями для подводной охоты. Запрещено производить вылов акклиматизируемых видов водных ресурсов до установления их общего допустимого улова.Кроме того, правила запрещают промышленное рыболовства во всех внутренних водоемах – реках, озерах, водохранилищах, за исключением научно-исследовательских и учебных целей.Суточная норма добычи рыбы на одного рыбака-любителя составляет 10 килограммов в море и не более трех килограммов во внутренних водоемах. Любителям запрещено ловить рыбу в реке Псоу со всеми притоками и в реке Мчишта, перед устьями рек на расстоянии менее 200 метров и по обе стороны от устья с 1 марта по 30 июня.При любительском рыболовстве запрещается применение сетей, ловушек всех типов, удочек и спиннинговых снастей, если на них более 10 крючков на одного человека, тралящих и драгирующих орудий добычи, капканов, самоловных крючковых снастей, колющих орудий (за исключением пистолетов и ружей для подводной охоты, огнестрельного и пневматического оружия.По словам министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа, правила были разработаны совместно с профильными ведомствами России. В планах разработка закона о рыболовстве.Одним из разработчиков правил был директор Института экологии Роман Дбар. Он отметил, что старые правила рыболовства в Абхазии были утверждены в конце 60-х годов, и с тех пор изменилась экономика и общественные отношения."Назрела необходимость принятия новых правил рыболовства, которые регулируют правила промышленного и любительского рыболовства и биологические характеристики вылавливаемой рыбы", – сказал он.По словам Дбар, прошедшая хамсовая путина, на которой основано промышленное рыболовство в Абхазии, была рекордно низкой – было поймано менее 11 тысяч тонн хамсы."Это серьезно настораживающие факторы, потому что ресурсы хамсы оказываются серьезно переломлены во всем бассейне Черного моря. В прошлом году из Азовского бассейна пришло только 1,3 процента хамсы, которая обычно составляла треть запаса, который приходил к нам. Мы должны вносить серьезные изменения в процесс контроля, добычи и регулирования отношений в области рыболовства", – подчеркнул он.Беслан Джопуа отметил, что будет просить Парламент и Кабинет министров вводить уголовные наказания за нарушение правил рыболовства, так как сейчас даже за грубое нарушение действует лишь административное наказание.Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что введенные правила очень важны, и подчеркнул, что они распространяются не только на крупные компании по вылову рыб, но и на лица, которые пренебрегают правилами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201130/Klevoe-delo-rybalka-v-Abkhazii-1031332707.html
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новости, рыболовство

Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии

16:23 28.10.2021 (обновлено: 16:32 28.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумская набережная
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Правила рыболовства предусматривают нормы вылова биологических ресурсов, технику и способы вылова. Нормы были разработаны совместно с российскими специалистами.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии утвердил правила рыболовства в Абхазии на заседании 28 октября.
Согласно введенным правилам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять вылов без:
лицензии на добычу,
выделенной квоты,
лица, ответственного за добычу,
предоставления рыболовных участков.
Также запрещено осуществлять вылов с судов, не зарегистрированных в установленном порядке, и с применением колющих орудий добычи, пневматического и огнестрельного оружия. Исключение составляет любительское рыболовство со специальными ружьями для подводной охоты. Запрещено производить вылов акклиматизируемых видов водных ресурсов до установления их общего допустимого улова.
Кроме того, правила запрещают промышленное рыболовства во всех внутренних водоемах – реках, озерах, водохранилищах, за исключением научно-исследовательских и учебных целей.
Суточная норма добычи рыбы на одного рыбака-любителя составляет 10 килограммов в море и не более трех килограммов во внутренних водоемах. Любителям запрещено ловить рыбу в реке Псоу со всеми притоками и в реке Мчишта, перед устьями рек на расстоянии менее 200 метров и по обе стороны от устья с 1 марта по 30 июня.
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При любительском рыболовстве запрещается применение сетей, ловушек всех типов, удочек и спиннинговых снастей, если на них более 10 крючков на одного человека, тралящих и драгирующих орудий добычи, капканов, самоловных крючковых снастей, колющих орудий (за исключением пистолетов и ружей для подводной охоты, огнестрельного и пневматического оружия.
По словам министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа, правила были разработаны совместно с профильными ведомствами России. В планах разработка закона о рыболовстве.

Думаю, эти правила дадут возможность каким-то образом упорядочить тот беспорядок, который имелся на море. Чтобы нести какую-то ответственность, эти правила необходимы.

Беслан Джопуа - Sputnik Абхазия
Беслан Джопуа
министр сельского хозяйства Абхазии
Одним из разработчиков правил был директор Института экологии Роман Дбар. Он отметил, что старые правила рыболовства в Абхазии были утверждены в конце 60-х годов, и с тех пор изменилась экономика и общественные отношения.
"Назрела необходимость принятия новых правил рыболовства, которые регулируют правила промышленного и любительского рыболовства и биологические характеристики вылавливаемой рыбы", – сказал он.
По словам Дбар, прошедшая хамсовая путина, на которой основано промышленное рыболовство в Абхазии, была рекордно низкой – было поймано менее 11 тысяч тонн хамсы.
"Это серьезно настораживающие факторы, потому что ресурсы хамсы оказываются серьезно переломлены во всем бассейне Черного моря. В прошлом году из Азовского бассейна пришло только 1,3 процента хамсы, которая обычно составляла треть запаса, который приходил к нам. Мы должны вносить серьезные изменения в процесс контроля, добычи и регулирования отношений в области рыболовства", – подчеркнул он.
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Беслан Джопуа отметил, что будет просить Парламент и Кабинет министров вводить уголовные наказания за нарушение правил рыболовства, так как сейчас даже за грубое нарушение действует лишь административное наказание.
Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что введенные правила очень важны, и подчеркнул, что они распространяются не только на крупные компании по вылову рыб, но и на лица, которые пренебрегают правилами.
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