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Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту
Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту
На Байконуре прошел запуск необычной ракеты. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T20:12+0300
2021-10-28T20:12+0300
2021-10-28T20:12+0300
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Стартовавший с космодрома "Союз 2.1а" расписан узорами под хохлому – его украсили в честь 8000-летия Нижнего Новгорода. Ракета-носитель доставила на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". На нем груз для экипажа МКС: топливо, питьевая вода, сжатый воздух, а также свежие продукты и многое другое.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, мультимедиа, видео
Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту
На Байконуре прошел запуск необычной ракеты.
Стартовавший с космодрома "Союз 2.1а" расписан узорами под хохлому – его украсили в честь 8000-летия Нижнего Новгорода.
Ракета-носитель доставила на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". На нем груз для экипажа МКС: топливо, питьевая вода, сжатый воздух, а также свежие продукты и многое другое.