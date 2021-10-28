https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/khokhloma-v-kosmose-raketa-soyuz-vyvela-progress-ms-18-na-orbitu-1036107390.html

Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту

Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту

На Байконуре прошел запуск необычной ракеты. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

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Стартовавший с космодрома "Союз 2.1а" расписан узорами под хохлому – его украсили в честь 8000-летия Нижнего Новгорода. Ракета-носитель доставила на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". На нем груз для экипажа МКС: топливо, питьевая вода, сжатый воздух, а также свежие продукты и многое другое.

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