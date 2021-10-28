https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kompaniya-facebook-smenit-nazvanie-na-meta-1036110147.html
Компания Facebook сменит название на Meta
Компания Facebook сменит название на Meta
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T21:45+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг."С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", - заявил Цукерберг в ходе презентации "метавселенной" компании.Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
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в мире, facebook
Компания Facebook сменит название на Meta
21:45 28.10.2021 (обновлено: 21:49 28.10.2021)
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.
"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", - заявил Цукерберг в ходе презентации "метавселенной" компании.
Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.
"Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще", - сказал Цукерберг.
По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.