https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kompaniya-facebook-smenit-nazvanie-na-meta-1036110147.html

Компания Facebook сменит название на Meta

Компания Facebook сменит название на Meta

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T21:45+0300

2021-10-28T21:45+0300

2021-10-28T21:49+0300

в мире

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102701/23/1027012378_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_87204a285882f40cebc8f17fbfa3b110.jpg

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг."С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", - заявил Цукерберг в ходе презентации "метавселенной" компании.Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, facebook