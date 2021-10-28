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https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kompaniya-facebook-smenit-nazvanie-na-meta-1036110147.html
Компания Facebook сменит название на Meta
Компания Facebook сменит название на Meta
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг."С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", - заявил Цукерберг в ходе презентации "метавселенной" компании.Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
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Компания Facebook сменит название на Meta

21:45 28.10.2021 (обновлено: 21:49 28.10.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Facebook сменит название на Meta, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.
"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", - заявил Цукерберг в ходе презентации "метавселенной" компании.
Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

"Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще", - сказал Цукерберг.

По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
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