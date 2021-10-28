Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kvitsiniya-ob-abkhazskikh-multikakh-dolzhny-byt-sverkhzadachey-uchityvaya-problemy-s-yazykom--1036096540.html
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Художник, мультипликатор Астамур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как создаются любимые с детства мультики, что необходимо для их производства в... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T17:26+0300
2021-10-28T17:26+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1c/1036101329_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_34b00e935ed438bc414c56dff78833e2.jpg
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
28 октября отмечается Международный день анимации. В студии радио Sputnik абхазский мультипликатор Астамур Квициния высказал мнение, что у мультфильмов больше шансов стать успешным проектом, чем у фильмов, однако работать над мультиками гораздо сложнее.Собеседник Sputnik рассказал о первом своем крупном проекте по созданию мультфильмов на абхазском и в каком направлении ему хочется двигаться дальше.Астамур Квициния объяснил, как ему удается передать быт и колорит абхазов и кто его главный советчик в этом деле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1c/1036101329_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_8ed0ab57c315283025c0be96002f2223.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком

17:26 28.10.2021
Радио
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Художник, мультипликатор Астамур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как создаются любимые с детства мультики, что необходимо для их производства в Абхази и кто его главный советчик при создании национального колорита в мультипликации.
28 октября отмечается Международный день анимации. В студии радио Sputnik абхазский мультипликатор Астамур Квициния высказал мнение, что у мультфильмов больше шансов стать успешным проектом, чем у фильмов, однако работать над мультиками гораздо сложнее.

"Практически все, что ты можешь нафантазировать, можно реализовать в анимационным проекте, но в то же время в этом есть свои сложности. Человек должен поверить в неодушевленный персонаж, полюбить и идти дальше с ним. Меня вдохновляли диснеевские мультфильмы. Я старался срисовывать с экрана героев на память, у меня не было возможности записать мультфильм на видеомагнитофон. Я с детства хотел создавать мультяшные персонажи и придавать им наш колорит, наши черты", – отметил Квициния.

Собеседник Sputnik рассказал о первом своем крупном проекте по созданию мультфильмов на абхазском и в каком направлении ему хочется двигаться дальше.
Астамур Квициния объяснил, как ему удается передать быт и колорит абхазов и кто его главный советчик в этом деле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:10"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии
17:50Международные резервы России обновили исторический максимум
17:26Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
17:25Стало известно о военных операциях, готовящихся Турцией на севере Сирии
17:11Сохранение идентичности и прав: итоги VII Всемирного конгресса русских соотечественников
16:40Дело Sputnik Эстония вернется в суд
16:23Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии
15:45Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии
15:22Министр здравоохранения дал оценку эпидситуации в Абхазии
15:02Гражданин и начальник: Аршба о результатах работы Контрольной палаты Абхазии
14:45На борьбу с мраморным клопом в Абхазии выделят семь миллионов рублей
14:38Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
14:08Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии
13:28Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2022 год
12:53В Sputnik пройдет научная конференция к Дню памяти репрессированных
12:26Кабмин Абхазии принял жилищную госпрограмму
12:05Определен объем компенсаций по советским вкладам в Абхазии на 2022 год
11:37Финансовые нарушения и проверка "Черноморэнерго": итоги работы Контрольной палаты
11:31Турбаза: Лазба и Отырба о новых туристических услугах в Абхазии в осенне-зимний период
10:31Эпидемиолог рассказал, как можно защититься от COVID-19 на 100 процентов