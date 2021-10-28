https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kvitsiniya-ob-abkhazskikh-multikakh-dolzhny-byt-sverkhzadachey-uchityvaya-problemy-s-yazykom--1036096540.html

Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком

Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком

Художник, мультипликатор Астамур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как создаются любимые с детства мультики, что необходимо для их производства в... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T17:26+0300

2021-10-28T17:26+0300

2021-10-28T17:26+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1c/1036101329_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_34b00e935ed438bc414c56dff78833e2.jpg

Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком

28 октября отмечается Международный день анимации. В студии радио Sputnik абхазский мультипликатор Астамур Квициния высказал мнение, что у мультфильмов больше шансов стать успешным проектом, чем у фильмов, однако работать над мультиками гораздо сложнее.Собеседник Sputnik рассказал о первом своем крупном проекте по созданию мультфильмов на абхазском и в каком направлении ему хочется двигаться дальше.Астамур Квициния объяснил, как ему удается передать быт и колорит абхазов и кто его главный советчик в этом деле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио