https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kvitsiniya-ob-abkhazskikh-multikakh-dolzhny-byt-sverkhzadachey-uchityvaya-problemy-s-yazykom--1036096540.html
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Художник, мультипликатор Астамур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как создаются любимые с детства мультики, что необходимо для их производства в... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T17:26+0300
2021-10-28T17:26+0300
2021-10-28T17:26+0300
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Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
28 октября отмечается Международный день анимации. В студии радио Sputnik абхазский мультипликатор Астамур Квициния высказал мнение, что у мультфильмов больше шансов стать успешным проектом, чем у фильмов, однако работать над мультиками гораздо сложнее.Собеседник Sputnik рассказал о первом своем крупном проекте по созданию мультфильмов на абхазском и в каком направлении ему хочется двигаться дальше.Астамур Квициния объяснил, как ему удается передать быт и колорит абхазов и кто его главный советчик в этом деле.
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Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
Художник, мультипликатор Астамур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, как создаются любимые с детства мультики, что необходимо для их производства в Абхази и кто его главный советчик при создании национального колорита в мультипликации.
28 октября отмечается Международный день анимации. В студии радио Sputnik абхазский мультипликатор Астамур Квициния высказал мнение, что у мультфильмов больше шансов стать успешным проектом, чем у фильмов, однако работать над мультиками гораздо сложнее.
"Практически все, что ты можешь нафантазировать, можно реализовать в анимационным проекте, но в то же время в этом есть свои сложности. Человек должен поверить в неодушевленный персонаж, полюбить и идти дальше с ним. Меня вдохновляли диснеевские мультфильмы. Я старался срисовывать с экрана героев на память, у меня не было возможности записать мультфильм на видеомагнитофон. Я с детства хотел создавать мультяшные персонажи и придавать им наш колорит, наши черты", – отметил Квициния.
Собеседник Sputnik рассказал о первом своем крупном проекте по созданию мультфильмов на абхазском и в каком направлении ему хочется двигаться дальше.
Астамур Квициния объяснил, как ему удается передать быт и колорит абхазов и кто его главный советчик в этом деле.