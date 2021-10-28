https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-obnovili-istoricheskiy-maksimum--1036105286.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T17:50+0300

2021-10-28T17:50+0300

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новости

россия

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МОСКВА, 28 окт - Sputnik. Международные резервы России с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.Таким образом, за неделю с 15 по 22 октября международные резервы увеличились на 1,3 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Предыдущего исторического максимума резервы достигли 3 сентября 2021 года - 620,8 миллиарда долларов.

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