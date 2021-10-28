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https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/nachalis-raboty-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ingur-1036109967.html
Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур
Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур
На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" устанавливают опорные столбы на участке Адзюбжа-Лабра. На освещение этого участка ушло более 74 миллионов рублей. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
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2021-10-28T21:40+0300
в абхазии
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" делают опоры для освещения на участке Адзюбжа-Лабра, где планируется установить более 600 граненых, оцинкованных столбов из нержавеющей стали.Дорогу будут освещать 100-ваттной светодиодной лампой. Для обеспечения электроснабжения также будут установлены пять трансформаторов.Проект реализовывается на средства российской Инвестпрограммы. Сумма расходов на первом этапе превысила 74 миллиона рублей.
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Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур

21:40 28.10.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукОсень в Абхазии
Осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" устанавливают опорные столбы на участке Адзюбжа-Лабра. На освещение этого участка ушло более 74 миллионов рублей.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.
На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" делают опоры для освещения на участке Адзюбжа-Лабра, где планируется установить более 600 граненых, оцинкованных столбов из нержавеющей стали.
Дорогу будут освещать 100-ваттной светодиодной лампой. Для обеспечения электроснабжения также будут установлены пять трансформаторов.
Проект реализовывается на средства российской Инвестпрограммы. Сумма расходов на первом этапе превысила 74 миллиона рублей.
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