https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/nachalis-raboty-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ingur-1036109967.html
Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур
Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур
На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" устанавливают опорные столбы на участке Адзюбжа-Лабра. На освещение этого участка ушло более 74 миллионов рублей. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T21:40+0300
2021-10-28T21:40+0300
2021-10-28T21:40+0300
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1e/1031374561_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_88ac37fd13566b68a3a9d3666a56a5eb.jpg
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" делают опоры для освещения на участке Адзюбжа-Лабра, где планируется установить более 600 граненых, оцинкованных столбов из нержавеющей стали.Дорогу будут освещать 100-ваттной светодиодной лампой. Для обеспечения электроснабжения также будут установлены пять трансформаторов.Проект реализовывается на средства российской Инвестпрограммы. Сумма расходов на первом этапе превысила 74 миллиона рублей.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1e/1031374561_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d915f3e4b4e4089bf352ac7b8c0d64d1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур
На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" устанавливают опорные столбы на участке Адзюбжа-Лабра. На освещение этого участка ушло более 74 миллионов рублей.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.
На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" делают опоры для освещения на участке Адзюбжа-Лабра, где планируется установить более 600 граненых, оцинкованных столбов из нержавеющей стали.
Дорогу будут освещать 100-ваттной светодиодной лампой. Для обеспечения электроснабжения также будут установлены пять трансформаторов.
Проект реализовывается на средства российской Инвестпрограммы. Сумма расходов на первом этапе превысила 74 миллиона рублей.