https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/nachalis-raboty-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ingur-1036109967.html

Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур

Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур

На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" устанавливают опорные столбы на участке Адзюбжа-Лабра. На освещение этого участка ушло более 74 миллионов рублей. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T21:40+0300

2021-10-28T21:40+0300

2021-10-28T21:40+0300

в абхазии

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" делают опоры для освещения на участке Адзюбжа-Лабра, где планируется установить более 600 граненых, оцинкованных столбов из нержавеющей стали.Дорогу будут освещать 100-ваттной светодиодной лампой. Для обеспечения электроснабжения также будут установлены пять трансформаторов.Проект реализовывается на средства российской Инвестпрограммы. Сумма расходов на первом этапе превысила 74 миллиона рублей.

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