https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/narushenie-i-nakazanie-kak-rabotaet-kontrolnaya-palata-abkhazii-1036101549.html

Нарушение и наказание: как работает Контрольная палата Абхазии

Нарушение и наказание: как работает Контрольная палата Абхазии

12 представлений направила Контрольная палата в Генеральную прокуратуру Абхазии по итогам проверок работы государственных учреждений за 2020 год. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

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Какие нарушения выявил ревизионный орган? Почему по этим нарушениям не заводятся уголовные дела? Какой ущерб наносит неэффективная и нецелевая растрата бюджетных денег? На эти вопросы в интервью Sputnik ответил председатель Контрольной палаты Роберт Аршба.В рамках проверок работы госучреждений за 2020 год Контрольная палата провела 10 плановых и одно внеплановое контрольных мероприятий, и в общем охватила 56 объектов контроля. Отчет по итогам этих работ ревизионный орган направил в Народное Собрание республики и Генеральную прокуратуру. Однако, как показывает практика, часто не возбуждаются уголовные дела по нарушениям, выявленным ревизионным органом. Почему так получается, председатель ведомства Роберт Аршба ответить затрудняется.“Возможно, в нашей части мы не дорабатываем именно в предоставлении информации, может, еще дополнительно нужно нам добывать информацию, которая привела бы к такому результату, что по данному материалу будет возбуждено уголовное дело. Но могу привести другой пример, в начале нашей деятельности был проверен объект, относящийся к сельскому хозяйству, – "Абхазсельхоззаготовка". Вроде бы Генеральная прокуратура действительно согласилась с нашими доводами, доказала нецелевое использование средств, направила материалы в Верховный суд, все инстанций были пройдены, преступление доказано, решение суда есть, но логического завершения нет. То есть человек оштрафован, ему дали условный срок, но целевой кредит размером 9 миллионов 800 тысяч рублей никто не собирается возвращать, о нем и слова нет даже в решении суда. Смягчающим обстоятельством было то, что у Министерства сельского хозяйства на тот момент не было претензий, хотя оно выдавало на тот момент эти деньги. А кто их будет возвращать, если так сформировано дело?” – задается вопросом Аршба.Чаще всего в своей работе Контрольная палата сталкивается с нарушением бюджетного законодательства, законодательства в бухгалтерском отчете, с нецелевым или неэффективным использованием бюджетных средств.

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