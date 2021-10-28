https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/opredelen-obem-kompensatsiy-po-sovetskim-vkladam-v-abkhazii-na-2022-god--1036096128.html

Определен объем компенсаций по советским вкладам в Абхазии на 2022 год

Определен объем компенсаций по советским вкладам в Абхазии на 2022 год

Очередное заседание правительства Абхазии проходит в четверг, 28 октября, в Сухуме. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T12:05+0300

2021-10-28T12:05+0300

2021-10-28T12:22+0300

в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208537_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f87f7c7b37e2e46157c84b811dfcfe3d.jpg

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял постановление "О компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка в 2022 году". По словам министра финансов Владимира Делба, с 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей, получателями стали более 13 тысяч человек. В 2021 году на цели программы было выделено 2,5 миллиона рублей, в 2022 году будет выделено 4 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190830/Sberbank-kompensatsiy-Abkhazii-1028304233.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости