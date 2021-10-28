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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/opredelen-obem-kompensatsiy-po-sovetskim-vkladam-v-abkhazii-na-2022-god--1036096128.html
Определен объем компенсаций по советским вкладам в Абхазии на 2022 год
Определен объем компенсаций по советским вкладам в Абхазии на 2022 год
Очередное заседание правительства Абхазии проходит в четверг, 28 октября, в Сухуме. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял постановление "О компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка в 2022 году". По словам министра финансов Владимира Делба, с 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей, получателями стали более 13 тысяч человек. В 2021 году на цели программы было выделено 2,5 миллиона рублей, в 2022 году будет выделено 4 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190830/Sberbank-kompensatsiy-Abkhazii-1028304233.html
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Определен объем компенсаций по советским вкладам в Абхазии на 2022 год

12:05 28.10.2021 (обновлено: 12:22 28.10.2021)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Очередное заседание правительства Абхазии проходит в четверг, 28 октября, в Сухуме.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял постановление "О компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка в 2022 году".
По словам министра финансов Владимира Делба, с 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей, получателями стали более 13 тысяч человек.
В 2021 году на цели программы было выделено 2,5 миллиона рублей, в 2022 году будет выделено 4 миллиона рублей.
Сбербанк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2019
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