Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/podacha-vody-v-chasti-sukhuma-budet-priostanovlena-29-oktyabrya-1036100555.html
Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T14:38+0300
2021-10-28T14:46+0300
в абхазии
новости
водоснабжение
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/19/1031346186_0:218:2785:1785_1920x0_80_0_0_f9f9c58a13be5ef1664762c339b241ad.jpg
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу 29 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в администрации столицы.Водоснабжение будет приостановлено с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.Как отметили в администрации Сухума, отключение связано с ремонтными работами на улице Лакоба.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/19/1031346186_58:0:2727:2002_1920x0_80_0_0_e2534fe650754b3583ccdd200a001533.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, водоснабжение, сухум

Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября

14:38 28.10.2021 (обновлено: 14:46 28.10.2021)
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTIВода не течет из крана во время отключения питьевой воды в Сантьяго 26 февраля 2017 года
Вода не течет из крана во время отключения питьевой воды в Сантьяго 26 февраля 2017 года - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу 29 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в администрации столицы.
Водоснабжение будет приостановлено с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.
Как отметили в администрации Сухума, отключение связано с ремонтными работами на улице Лакоба.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:10"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии
17:50Международные резервы России обновили исторический максимум
17:26Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
17:25Стало известно о военных операциях, готовящихся Турцией на севере Сирии
17:11Сохранение идентичности и прав: итоги VII Всемирного конгресса русских соотечественников
16:40Дело Sputnik Эстония вернется в суд
16:23Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии
15:45Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии
15:22Министр здравоохранения дал оценку эпидситуации в Абхазии
15:02Гражданин и начальник: Аршба о результатах работы Контрольной палаты Абхазии
14:45На борьбу с мраморным клопом в Абхазии выделят семь миллионов рублей
14:38Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
14:08Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии
13:28Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2022 год
12:53В Sputnik пройдет научная конференция к Дню памяти репрессированных
12:26Кабмин Абхазии принял жилищную госпрограмму
12:05Определен объем компенсаций по советским вкладам в Абхазии на 2022 год
11:37Финансовые нарушения и проверка "Черноморэнерго": итоги работы Контрольной палаты
11:31Турбаза: Лазба и Отырба о новых туристических услугах в Абхазии в осенне-зимний период
10:31Эпидемиолог рассказал, как можно защититься от COVID-19 на 100 процентов