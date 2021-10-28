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Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T14:38+0300
2021-10-28T14:38+0300
2021-10-28T14:46+0300
в абхазии
новости
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу 29 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в администрации столицы.Водоснабжение будет приостановлено с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.Как отметили в администрации Сухума, отключение связано с ремонтными работами на улице Лакоба.
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новости, водоснабжение, сухум
Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
14:38 28.10.2021 (обновлено: 14:46 28.10.2021)
Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу 29 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в администрации столицы.
Водоснабжение будет приостановлено с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.
Как отметили в администрации Сухума, отключение связано с ремонтными работами на улице Лакоба.