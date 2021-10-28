https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/podacha-vody-v-chasti-sukhuma-budet-priostanovlena-29-oktyabrya-1036100555.html

Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября

Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября

Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T14:38+0300

2021-10-28T14:38+0300

2021-10-28T14:46+0300

в абхазии

новости

водоснабжение

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/19/1031346186_0:218:2785:1785_1920x0_80_0_0_f9f9c58a13be5ef1664762c339b241ad.jpg

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу 29 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в администрации столицы.Водоснабжение будет приостановлено с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.Как отметили в администрации Сухума, отключение связано с ремонтными работами на улице Лакоба.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, водоснабжение, сухум