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Стало известно о военных операциях, готовящихся Турцией на севере Сирии
Стало известно о военных операциях, готовящихся Турцией на севере Сирии
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T17:25+0300
2021-10-28T17:47+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии: одна планируется в провинции Идлиб, вторая – на северо-востоке страны, они могут начаться в любой момент без предварительного объявления. Об этом заявил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.По данным источника, вооруженные оппозиционные группировки под руководством Турции готовятся "к двум операциям одновременно". "Одна на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований, и вторая начнется на северо-востоке Сирии против "Сирийских демократических сил" (арабо-курдские вооруженные формирования)", – сказал он.На вопрос, когда ожидается начало турецкой военной кампании, источник пояснил, что "в любой момент – неожиданно". "Скорее всего, после встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом", – добавил он.Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить в Глазго с Байденом погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые американская сторона отказалась поставить Турции. Белый дом отказался подтвердить сообщения о предстоящей на полях климатической конференции в Глазго (COP26) встрече президентов.Президент Турции не исключал новую военную кампанию на севере Турции, мотивируя это возросшим количеством нападений со стороны курдов на турецких военнослужащих. Парламент Турции одобрил продление действующей военной операции в Сирии и Ираке сроком на два года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Siriya-potrebovala-ot-Turtsii-nemedlennogo-vyvoda-voysk-1033266717.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Usloviya-dlya-otkusyvaniya-territoriy-chto-delaet-Turtsiya-v-Sirii-1032578489.html
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в мире, сша, сирия, турция

Стало известно о военных операциях, готовящихся Турцией на севере Сирии

17:25 28.10.2021 (обновлено: 17:47 28.10.2021)
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMANТурецкие и российские военные машины патрулируют сельскую местность Румайлана (Рмейлан) в сирийской северо-восточной провинции Хасакех недалеко от турецкой границы
Турецкие и российские военные машины патрулируют сельскую местность Румайлана (Рмейлан) в сирийской северо-восточной провинции Хасакех недалеко от турецкой границы - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии, в частности в Идлибе.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии: одна планируется в провинции Идлиб, вторая – на северо-востоке страны, они могут начаться в любой момент без предварительного объявления. Об этом заявил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

"Вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары. Началась подготовка к планируемой военной операции. В связи с этим вооруженные формирования были разделены для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, в некоторых поселениях в районе городов Мари и Азаз (север провинции Алеппо) близ военного аэропорт Миниг в районе города Манбидж. А также на границах Камышли и Эль-Хасаке", – сказал собеседник агентства.

По данным источника, вооруженные оппозиционные группировки под руководством Турции готовятся "к двум операциям одновременно".
"Одна на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований, и вторая начнется на северо-востоке Сирии против "Сирийских демократических сил" (арабо-курдские вооруженные формирования)", – сказал он.
На вопрос, когда ожидается начало турецкой военной кампании, источник пояснил, что "в любой момент – неожиданно". "Скорее всего, после встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом", – добавил он.
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Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить в Глазго с Байденом погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые американская сторона отказалась поставить Турции. Белый дом отказался подтвердить сообщения о предстоящей на полях климатической конференции в Глазго (COP26) встрече президентов.
Президент Турции не исключал новую военную кампанию на севере Турции, мотивируя это возросшим количеством нападений со стороны курдов на турецких военнослужащих. Парламент Турции одобрил продление действующей военной операции в Сирии и Ираке сроком на два года.
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