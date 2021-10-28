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Турбаза: Лазба и Отырба о новых туристических услугах в Абхазии в осенне-зимний период
Турбаза: Лазба и Отырба о новых туристических услугах в Абхазии в осенне-зимний период
Готов ли турбизнес Абхазии к наплыву гостей осенью и какие нововведения успели подготовить уже сегодня, в эфире радио Sputnik рассказали завотделом... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Лазба и Отырба о новых туруслугах в Абхазии в осенне-зимний период
Турбаза: Лазба и Отырба о новых туруслугах в Абхазии в осенне-зимний период
С учетом большого туристического спроса на Абхазию, курорт "Пицунда" этой осенью не закрывается, как это было ранее, 1 ноября, а продолжит свою работу, адаптировавшись к зимним условиям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала завотделом бронирования курорта "Пицунда" Нонна Отырба. По ее словам, администрация туробъекта предусмотрела все возможные риски работы в холодный период, связанные с обеспечением электроснабжения. По мнению Фриды Лазба, уникальность Абхазии в том, что осенью туристы все еще могут купаться в море, а поднявшись в горы, очутиться среди горных вершин. Подробнее об этом, а также о том, что поспособствует возвращению туристов в Абхазию снова, слушайте в аудиофайле.
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турбаза, аудио

Турбаза: Лазба и Отырба о новых туристических услугах в Абхазии в осенне-зимний период

11:31 28.10.2021
Радио
Турбаза: Лазба и Отырба о новых туруслугах в Абхазии в осенне-зимний период
Готов ли турбизнес Абхазии к наплыву гостей осенью и какие нововведения успели подготовить уже сегодня, в эфире радио Sputnik рассказали завотделом бронирования курорта "Пицунда" Нонна Отырба и кандидат экономических наук, Фрида Лазба.
С учетом большого туристического спроса на Абхазию, курорт "Пицунда" этой осенью не закрывается, как это было ранее, 1 ноября, а продолжит свою работу, адаптировавшись к зимним условиям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала завотделом бронирования курорта "Пицунда" Нонна Отырба. По ее словам, администрация туробъекта предусмотрела все возможные риски работы в холодный период, связанные с обеспечением электроснабжения.
По мнению Фриды Лазба, уникальность Абхазии в том, что осенью туристы все еще могут купаться в море, а поднявшись в горы, очутиться среди горных вершин.
Подробнее об этом, а также о том, что поспособствует возвращению туристов в Абхазию снова, слушайте в аудиофайле.
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