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https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/v-sputnik-proydet-nauchnaya-konferentsiya-k-dnyu-pamyati-repressirovannykh-1036097110.html
В Sputnik пройдет научная конференция к Дню памяти репрессированных
В Sputnik пройдет научная конференция к Дню памяти репрессированных
29 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится научная конференция "Подлинные факты страшного террора", на основе монографии... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
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29 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится научная конференция "Подлинные факты страшного террора", на основе монографии профессора Екатерины Бебиа "Без вины виноватые", приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий.В конференции примут участие:Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).Аккредитация по телефону: +7(940) 926 00 00.Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com
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В Sputnik пройдет научная конференция к Дню памяти репрессированных

12:53 28.10.2021 (обновлено: 16:27 28.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаглушки для пресс-центра
Заглушки для пресс-центра - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
29 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится научная конференция "Подлинные факты страшного террора", на основе монографии профессора Екатерины Бебиа "Без вины виноватые", приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий.
В конференции примут участие:
Екатерина Бебиа – автор монографии "Без вины виноватые", доктор филологических наук, профессор АГУ
Арда Ашуба – директор АбИГИ имени Д.И.Гулиа, кандидат филологических наук, доцент АГУ
Анатолий Пилия – руководитель Общества репрессированных в Республике Абхазия, заслуженный врач РА
Отар Дзидзария – доктор филологических наук, профессор АГУ
Сергей Шамба – доктор исторических наук, профессор АГУ, секретарь Совета безопасности Абхазии
Лакоба Якуб Васильевич – ученый, историк
Аслан Авидзба – доктор исторических наук, профессор АГУ
Фарид Кобахия – ученый-историк, сотрудник отдела истории АбИГИ имени Д.И.Гулиа
Юлия Соловьева – заслуженный журналист Республики Абхазия
Беслан Кобахия – кандидат социологических наук, член Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса
Олег Этлухов – доктор экономических наук, профессор, академик, писатель
Леонид Саманба – доктор филологических наук, профессор АГУ
Алхас Чхамалия – старший преподаватель АГУ, главный редактор газеты "Абхазский университет"
Сослан Салакая – кандидат исторических наук, доцент АГУ
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 926 00 00.
Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com
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