https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/v-sputnik-proydet-nauchnaya-konferentsiya-k-dnyu-pamyati-repressirovannykh-1036097110.html

В Sputnik пройдет научная конференция к Дню памяти репрессированных

В Sputnik пройдет научная конференция к Дню памяти репрессированных

29 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится научная конференция "Подлинные факты страшного террора", на основе монографии... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T12:53+0300

2021-10-28T12:53+0300

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в абхазии

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пресс-центр

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29 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится научная конференция "Подлинные факты страшного террора", на основе монографии профессора Екатерины Бебиа "Без вины виноватые", приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий.В конференции примут участие:Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).Аккредитация по телефону: +7(940) 926 00 00.Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com

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