https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html
WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
С 1 ноября популярный мессенджер будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T20:00+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, согласно изменениям, о которых сообщал мессенджер. Об этом рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Ранее WhatsApp на своем сайте в разделе "вопросы-ответы" сообщил, что приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.Он пояснил, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что "срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел". "Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений", - добавил эксперт.Сообщение на сайте мессенджера означает, "что если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально", заключил Бедеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210906/WhatsApp-otklyuchit-messendzher-na-starykh-smartfonakh-s-1-noyabrya-1033159658.html
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новости, россия, whatsapp inc.
WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
С 1 ноября популярный мессенджер будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, согласно изменениям, о которых сообщал мессенджер. Об этом рассказал РИА Новости
эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Ранее WhatsApp на своем сайте в разделе "вопросы-ответы" сообщил, что приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.
"Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики "железа" которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов - примерно до 10 тысяч", - рассказал Бедеров.
Он пояснил, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что "срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел". "Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений", - добавил эксперт.
Сообщение на сайте мессенджера означает, "что если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально", заключил Бедеров.