Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html
WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
С 1 ноября популярный мессенджер будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T20:00+0300
2021-10-28T20:00+0300
новости
россия
whatsapp inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0d/1032209101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3a2ecf2bd2ebfe867cff18a24099de71.jpg
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, согласно изменениям, о которых сообщал мессенджер. Об этом рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Ранее WhatsApp на своем сайте в разделе "вопросы-ответы" сообщил, что приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.Он пояснил, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что "срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел". "Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений", - добавил эксперт.Сообщение на сайте мессенджера означает, "что если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально", заключил Бедеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210906/WhatsApp-otklyuchit-messendzher-na-starykh-smartfonakh-s-1-noyabrya-1033159658.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0d/1032209101_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e98b727f0324548a85c575f86ddddc3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, whatsapp inc.

WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России

20:00 28.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp.
Логотип мессенджера WhatsApp. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
С 1 ноября популярный мессенджер будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, согласно изменениям, о которых сообщал мессенджер. Об этом рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Ранее WhatsApp на своем сайте в разделе "вопросы-ответы" сообщил, что приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.

"Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики "железа" которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов - примерно до 10 тысяч", - рассказал Бедеров.

Он пояснил, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что "срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел". "Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений", - добавил эксперт.
Приложение Clubhouse на экране смартфона. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2021
WhatsApp отключит мессенджер на старых смартфонах с 1 ноября
6 сентября, 13:52
Сообщение на сайте мессенджера означает, "что если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально", заключил Бедеров.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:45Компания Facebook сменит название на Meta
21:40Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур
20:00WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
19:36Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 октября
19:08Прокуратура направила в суд уголовные дела по хищениям в селе Хашта
19:01Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
18:10"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии
17:50Международные резервы России обновили исторический максимум
17:26Квициния об абхазских мультиках: должны быть сверхзадачей, учитывая проблемы с языком
17:25Стало известно о военных операциях, готовящихся Турцией на севере Сирии
17:11Сохранение идентичности и прав: итоги VII Всемирного конгресса русских соотечественников
16:40Дело Sputnik Эстония вернется в суд
16:23Кабмин Абхазии принял правила рыболовства в Абхазии
15:45Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии
15:22Министр здравоохранения дал оценку эпидситуации в Абхазии
15:02Гражданин и начальник: Аршба о результатах работы Контрольной палаты Абхазии
14:45На борьбу с мраморным клопом в Абхазии выделят семь миллионов рублей
14:38Подача воды в части Сухума будет приостановлена 29 октября
14:08Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии
13:28Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2022 год