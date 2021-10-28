https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html

WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России

WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России

С 1 ноября популярный мессенджер будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T20:00+0300

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, согласно изменениям, о которых сообщал мессенджер. Об этом рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Ранее WhatsApp на своем сайте в разделе "вопросы-ответы" сообщил, что приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.Он пояснил, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что "срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел". "Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений", - добавил эксперт.Сообщение на сайте мессенджера означает, "что если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально", заключил Бедеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210906/WhatsApp-otklyuchit-messendzher-na-starykh-smartfonakh-s-1-noyabrya-1033159658.html

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