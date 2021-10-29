https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/dve-patsientki-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale--1036124974.html

Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31448 человек. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26512... 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T23:50+0300

2021-10-29T23:50+0300

2021-10-29T23:50+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1d/1036124902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d70e1e35b569143ed37723ca600409a1.jpg

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Две пациентки 75 и 73 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 32, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 103 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина