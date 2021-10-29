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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/dve-patsientki-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale--1036124974.html
Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31448 человек. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26512... 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T23:50+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Две пациентки 75 и 73 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 32, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 103 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

23:50 29.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19
В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31448 человек. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26512 человек.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Две пациентки 75 и 73 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 110 человек из 488 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 32, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 103 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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