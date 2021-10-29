https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/glava-sukhuma-rasskazal-o-problemakh-stolitsy-i-planakh-po-razvitiyu-goroda-1036116929.html

Глава Сухума рассказал о проблемах столицы и планах по развитию города

Глава Сухума рассказал о проблемах столицы и планах по развитию города

Существует ли генплан развития Сухума? Как долго продлится ремонт дорог в столице и какие инвестпроекты реализуются в городе? Можно ли заставить людей... 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T13:40+0300

2021-10-29T13:40+0300

2021-10-29T13:40+0300

в абхазии

видео

беслан эшба

сухум

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На эти и другие вопросы ответил мэр Сухума Беслан Эшба. Смотрите видео.

сухум

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видео, беслан эшба, сухум, видео