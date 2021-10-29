https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/glava-sukhuma-rasskazal-o-problemakh-stolitsy-i-planakh-po-razvitiyu-goroda-1036116929.html
Глава Сухума рассказал о проблемах столицы и планах по развитию города
Глава Сухума рассказал о проблемах столицы и планах по развитию города
Существует ли генплан развития Сухума? Как долго продлится ремонт дорог в столице и какие инвестпроекты реализуются в городе? Можно ли заставить людей... 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T13:40+0300
2021-10-29T13:40+0300
2021-10-29T13:40+0300
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сухум
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На эти и другие вопросы ответил мэр Сухума Беслан Эшба. Смотрите видео.
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видео, беслан эшба, сухум, видео
Глава Сухума рассказал о проблемах столицы и планах по развитию города
Существует ли генплан развития Сухума? Как долго продлится ремонт дорог в столице и какие инвестпроекты реализуются в городе? Можно ли заставить людей соблюдать антиковидные ограничения? Останется ли навсегда фонтан на площади Сергея Багапша?
На эти и другие вопросы ответил мэр Сухума Беслан Эшба. Смотрите видео.