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Хазин спрогнозировал конец Молдовы и Украины
Хазин спрогнозировал конец Молдовы и Украины
Европа сама виновата в вакханалии с ценами на газ на рынке – такое мнение в интервью Sputnik высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T20:00+0300
2021-10-29T20:00+0300
2021-10-29T20:18+0300
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Как действия европейцев привели к росту цен на голубое топливо? Газ по 3000 евро для европейцев будущей весной – миф или необратимая реальность? Чем закончатся переговоры России и Молдовы по газу и дойдет ли дело до суда из-за "исторического" долга? Есть ли у Молдовы альтернативы российским поставкам? Почему через 5 лет Европа перестанет существовать в том виде, который мы знаем? И неминуем ли крах Украины как государства? Смотрите наше видео.
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в мире, видео, россия, видео
Хазин спрогнозировал конец Молдовы и Украины
20:00 29.10.2021 (обновлено: 20:18 29.10.2021)
Европа сама виновата в вакханалии с ценами на газ на рынке – такое мнение в интервью Sputnik высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин.
Как действия европейцев привели к росту цен на голубое топливо? Газ по 3000 евро для европейцев будущей весной – миф или необратимая реальность? Чем закончатся переговоры России и Молдовы по газу и дойдет ли дело до суда из-за "исторического" долга? Есть ли у Молдовы альтернативы российским поставкам? Почему через 5 лет Европа перестанет существовать в том виде, который мы знаем? И неминуем ли крах Украины как государства? Смотрите наше видео.