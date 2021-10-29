https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/khazin-sprognoziroval-konets-moldovy-i-ukrainy-1036124152.html

Хазин спрогнозировал конец Молдовы и Украины

Хазин спрогнозировал конец Молдовы и Украины

Европа сама виновата в вакханалии с ценами на газ на рынке – такое мнение в интервью Sputnik высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

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Как действия европейцев привели к росту цен на голубое топливо? Газ по 3000 евро для европейцев будущей весной – миф или необратимая реальность? Чем закончатся переговоры России и Молдовы по газу и дойдет ли дело до суда из-за "исторического" долга? Есть ли у Молдовы альтернативы российским поставкам? Почему через 5 лет Европа перестанет существовать в том виде, который мы знаем? И неминуем ли крах Украины как государства? Смотрите наше видео.

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