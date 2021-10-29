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Литовкин о давлении США на Россию: мир перестает быть американским
Литовкин о давлении США на Россию: мир перестает быть американским
Военный эксперт Виктор Николаевич Литовкин прокомментировал в эфире радио Sputnik о решении США надавить на Россию по-новому. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
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Литовкин
Литовкин
В конгрессе США предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представленный доклад. Как рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, конгрессмены США по-настоящему оценили высокое качество российского оружия. Раз они считают, что российское оружие стало конкурентом вооружению Штатов, то это значит, что оно их сильно беспокоит.
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Литовкин о давлении США на Россию: мир перестает быть американским

11:19 29.10.2021 (обновлено: 11:31 29.10.2021)
Радио
Литовкин
Военный эксперт Виктор Николаевич Литовкин прокомментировал в эфире радио Sputnik о решении США надавить на Россию по-новому.
В конгрессе США предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представленный доклад. Как рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, конгрессмены США по-настоящему оценили высокое качество российского оружия. Раз они считают, что российское оружие стало конкурентом вооружению Штатов, то это значит, что оно их сильно беспокоит.

Американцы давно заставили страны НАТО и своих сателлитов отказаться от прикупок российского оружия. Европа российское оружие не покупает, потому что американцы навязывают свое оружие. Можно понять американское беспокойство в том, что российское оружие доминирует в некоторых странах. С другой стороны, нужно понимать, что это не просто оружие, когда продают оружие - продают и влияние политическое, экономическое. Потому что за оружием всегда идут инструкторы, которые помогают освоить это оружие. За инструкторами идут запчасти к оружию. Американцев это беспокоит. Потому что мир перестает быть американским, он становится многоплановым.

Виктор Литовкин - Sputnik Абхазия
Виктор Литовкин
военный эксперт
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