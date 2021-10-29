Литовкин о давлении США на Россию: мир перестает быть американским

Американцы давно заставили страны НАТО и своих сателлитов отказаться от прикупок российского оружия. Европа российское оружие не покупает, потому что американцы навязывают свое оружие. Можно понять американское беспокойство в том, что российское оружие доминирует в некоторых странах. С другой стороны, нужно понимать, что это не просто оружие, когда продают оружие - продают и влияние политическое, экономическое. Потому что за оружием всегда идут инструкторы, которые помогают освоить это оружие. За инструкторами идут запчасти к оружию. Американцев это беспокоит. Потому что мир перестает быть американским, он становится многоплановым.