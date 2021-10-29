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https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/nauchnaya-konferentsiya-ko-dnyu-pamyati-zhertv-politicheskikh-repressiy-proshla-v-sputnik-1036123328.html
Научная конференция ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла в Sputnik
Научная конференция ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла в Sputnik
Научная конференция, состоявшаяся в пресс-центре Sputnik, была посвящена Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T19:40+0300
2021-10-29T19:40+0300
в абхазии
наука
академия наук абхазии
пресс-центр
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Научная конференция "Подлинные факты страшного террора" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 октября.На пресс-конференции была презентована монография журналистки, писательницы Екатерины Бебиа "Без вины виноватые". Это первая книга из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии". Она посвящена лыхненцам, подвергшимся политическим репрессиям в 1930-1940-е годы.На научной конференции присутствовал министр культуры Карачаево-Черкесской республики Зураб Агирбов. Он рассказал, что репрессирован был и его дед Инал Агрба вместе со всей семьей."В истории нашего народа тоже были черные страницы. В 1943 году был репрессирован и выслан из своей земли карачаевский народ и до 1953 года люди жили на чужбине. История по-всякому поворачивалась и, если мы такие неправильные повороты будем забывать, очень велик шанс, что человеческая не всегда совершенная натура позволит сделать поворот не туда. Я бы хотел поблагодарить, что проведена такая большая работа, и молодому поколению нужно не забывать о таких вещах", - добавил он.Было зачитано обращение председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова, в котором он отмечает, что, прочитав книгу Екатерины Бебиа, невозможно оправдать события, происходившие в годы репрессий - миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны, прошли через муки тюрем или лагерей."Такое чудовищное прошлое нельзя вычеркнуть из памяти. Политические репрессии стали трагедией для всего абхазо-абазинского народа, последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг не допустить забвения. Именно поэтому книга "Без вины виноватые" является такой важной для сохранения национальной памяти", - говорится в обращении.Видео обращение прислал бывший руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха. Он напомнил, что в 2010 году в республике вступил в силу закон о реабилитации жертв политических репрессий, субъектом которого стали граждане Абхазии, пострадавшие от репрессий.По мнению доктора исторических наук, секретаря Совбеза Абхазии Сергея Шамба тема репрессий не теряет актуальности и спустя многие годы."Последнее время очень часто слышится о том, что сталинский период был временем важного прогресса, что, если бы не Сталин, не выиграли бы Великую Отечественную войну. Меня сильно удивляет, что в Абхазии есть люди, которые оправдывают сталинизм. Мне кажется, это кощунственно, потому что Россия и без Сталина войны выигрывала. А те жертвы, которые были принесены, не могут быть оправданы, особенно для нашего народа", - сказал он.Историк Аслан Авидзба рассказал, что началом массовых репрессий в Абхазии, которые были направлены на искоренение государственности, стало 28 декабря 1936 года, когда Нестор Лакоба был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси."Невозможно без содрогания читать о действиях сотрудников НКВД по отношению к так называемым врагам народа. Невольно начинаешь думать, неужели это могло быть на самом деле", - сказал он.Заслуженный врач Анатолий Пилия из семьи репрессированных. Его отец Владимир Пилия десять лет провел в дальних гарнизонах."Сегодняшнее время диктует нам быть едиными, стоять друга за друга, понимать. Мы живем в раю, а волочим жалкое существование, в этом никто не виноват, кроме нас. Эта книга должна быть в каждой семье, чтобы помнить", - сказал он на презентации книги.Автор монографии Екатерина Бебиа поблагодарила всех гостей и отметила, что ни одна из ее 49 книг еще не получала такого отклика."Новость о том, что вышла эта книга, особенно жители села Лыхны, приняли с восторгом. Ни одна из моих книг еще не получала столько слов, понимания, и популярности, честно, я такого не ожидала. Когда работала над книгой, часто плакала и задавалась вопросом "за что, в чем они виноваты?". С историей каждого героя проживала их жизнь", - сказала она.Масштабные аресты в Абхазии начались в июле 1937, вскоре после убийства государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба. В течение чуть больше чем одного года в Абхазии арестовали две тысячи 186 человек, 748 - расстреляли, бесследно исчезли в тюрьмах 377 человек. Такие данные приводит во втором томе своей книги "Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937-1938 годы" абхазский историк Станислава Лакоба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201030/Perekhitrit-NKVD-kak-v-Abkhazii-unichtozhali-spiski-vragov-naroda-1028717376.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20191030/Istorik-Gozhba-o-repressiyakh-1930-kh-godov-byla-unichtozhena-luchshaya-chast-abkhazskogo-naroda-1028718634.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200501/httpmainspyrutranslitperevodchik-1023816437.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20180617/istoriya-zasluzhennogo-vracha-anatoliya-piliya-1024241170.html
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наука, академия наук абхазии, пресс-центр

Научная конференция ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла в Sputnik

19:40 29.10.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава Научная конференция по книге Екатерины Бебия
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
Научная конференция, состоявшаяся в пресс-центре Sputnik, была посвящена Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Научная конференция "Подлинные факты страшного террора" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 октября.
Экспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа, размещенного в реконструированном здание в городе Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2020
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30 октября 2020, 10:58
На пресс-конференции была презентована монография журналистки, писательницы Екатерины Бебиа "Без вины виноватые". Это первая книга из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии". Она посвящена лыхненцам, подвергшимся политическим репрессиям в 1930-1940-е годы.
На научной конференции присутствовал министр культуры Карачаево-Черкесской республики Зураб Агирбов. Он рассказал, что репрессирован был и его дед Инал Агрба вместе со всей семьей.
"В истории нашего народа тоже были черные страницы. В 1943 году был репрессирован и выслан из своей земли карачаевский народ и до 1953 года люди жили на чужбине. История по-всякому поворачивалась и, если мы такие неправильные повороты будем забывать, очень велик шанс, что человеческая не всегда совершенная натура позволит сделать поворот не туда. Я бы хотел поблагодарить, что проведена такая большая работа, и молодому поколению нужно не забывать о таких вещах", - добавил он.
Руслан Гожба - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2019
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Историк Гожба о репрессиях 1930-х годов: была уничтожена лучшая часть абхазского народа
30 октября 2019, 13:28
Было зачитано обращение председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова, в котором он отмечает, что, прочитав книгу Екатерины Бебиа, невозможно оправдать события, происходившие в годы репрессий - миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны, прошли через муки тюрем или лагерей.
"Такое чудовищное прошлое нельзя вычеркнуть из памяти. Политические репрессии стали трагедией для всего абхазо-абазинского народа, последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг не допустить забвения. Именно поэтому книга "Без вины виноватые" является такой важной для сохранения национальной памяти", - говорится в обращении.
Видео обращение прислал бывший руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха. Он напомнил, что в 2010 году в республике вступил в силу закон о реабилитации жертв политических репрессий, субъектом которого стали граждане Абхазии, пострадавшие от репрессий.
"Хотелось бы пожелать развития правотворческого процесса, касающегося реабилитации жертв и восстановления их прав. Думаю, что наши совместные действия позволят еще больше поднять эту важную тему и предотвратить подобного рода события в дальнейшем", - сказал он.
По мнению доктора исторических наук, секретаря Совбеза Абхазии Сергея Шамба тема репрессий не теряет актуальности и спустя многие годы.
"Последнее время очень часто слышится о том, что сталинский период был временем важного прогресса, что, если бы не Сталин, не выиграли бы Великую Отечественную войну. Меня сильно удивляет, что в Абхазии есть люди, которые оправдывают сталинизм. Мне кажется, это кощунственно, потому что Россия и без Сталина войны выигрывала. А те жертвы, которые были принесены, не могут быть оправданы, особенно для нашего народа", - сказал он.
Историк Аслан Авидзба рассказал, что началом массовых репрессий в Абхазии, которые были направлены на искоренение государственности, стало 28 декабря 1936 года, когда Нестор Лакоба был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси.
Нестор Лакоба - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2020
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Сложный путь борца за свободу: ко дню рождения Нестора Лакоба
1 мая 2020, 13:34
"Невозможно без содрогания читать о действиях сотрудников НКВД по отношению к так называемым врагам народа. Невольно начинаешь думать, неужели это могло быть на самом деле", - сказал он.
Заслуженный врач Анатолий Пилия из семьи репрессированных. Его отец Владимир Пилия десять лет провел в дальних гарнизонах.
"Сегодняшнее время диктует нам быть едиными, стоять друга за друга, понимать. Мы живем в раю, а волочим жалкое существование, в этом никто не виноват, кроме нас. Эта книга должна быть в каждой семье, чтобы помнить", - сказал он на презентации книги.
Анатолий Пилия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2018
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Дело случая: история заслуженного врача Анатолия Пилия
17 июня 2018, 17:42
Автор монографии Екатерина Бебиа поблагодарила всех гостей и отметила, что ни одна из ее 49 книг еще не получала такого отклика.
"Новость о том, что вышла эта книга, особенно жители села Лыхны, приняли с восторгом. Ни одна из моих книг еще не получала столько слов, понимания, и популярности, честно, я такого не ожидала. Когда работала над книгой, часто плакала и задавалась вопросом "за что, в чем они виноваты?". С историей каждого героя проживала их жизнь", - сказала она.
© Sputnik / Марианна Кубрава Научная конференция по книге Екатерины Бебия
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Научная конференция по книге Екатерины Бебия
© Sputnik / Марианна Кубрава Научная конференция по книге Екатерины Бебия
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Научная конференция по книге Екатерины Бебия
© Sputnik / Марианна Кубрава Арда Ашуба
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арда Ашуба
© Sputnik / Марианна Кубрава Сергей Шамба
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сергей Шамба
© Sputnik / Марианна Кубрава Сослан Салакая
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сослан Салакая
© Sputnik / Марианна Кубрава Якуб Лакоба
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Якуб Лакоба
© Sputnik / Томас Тхайцук Научная конференция по книге Екатерины Бебия
Научная конференция по книге Екатерины Бебия - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Научная конференция по книге Екатерины Бебия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Научная конференция по книге Екатерины Бебия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Научная конференция по книге Екатерины Бебия
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арда Ашуба
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сергей Шамба
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сослан Салакая
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Якуб Лакоба
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Научная конференция по книге Екатерины Бебия
Масштабные аресты в Абхазии начались в июле 1937, вскоре после убийства государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба. В течение чуть больше чем одного года в Абхазии арестовали две тысячи 186 человек, 748 - расстреляли, бесследно исчезли в тюрьмах 377 человек. Такие данные приводит во втором томе своей книги "Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937-1938 годы" абхазский историк Станислава Лакоба.
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