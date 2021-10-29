https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/nauchnaya-konferentsiya-ko-dnyu-pamyati-zhertv-politicheskikh-repressiy-proshla-v-sputnik-1036123328.html

Научная конференция ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла в Sputnik

Научная конференция ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла в Sputnik

Научная конференция, состоявшаяся в пресс-центре Sputnik, была посвящена Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T19:40+0300

2021-10-29T19:40+0300

2021-10-29T19:40+0300

в абхазии

наука

академия наук абхазии

пресс-центр

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Научная конференция "Подлинные факты страшного террора" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 октября.На пресс-конференции была презентована монография журналистки, писательницы Екатерины Бебиа "Без вины виноватые". Это первая книга из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии". Она посвящена лыхненцам, подвергшимся политическим репрессиям в 1930-1940-е годы.На научной конференции присутствовал министр культуры Карачаево-Черкесской республики Зураб Агирбов. Он рассказал, что репрессирован был и его дед Инал Агрба вместе со всей семьей."В истории нашего народа тоже были черные страницы. В 1943 году был репрессирован и выслан из своей земли карачаевский народ и до 1953 года люди жили на чужбине. История по-всякому поворачивалась и, если мы такие неправильные повороты будем забывать, очень велик шанс, что человеческая не всегда совершенная натура позволит сделать поворот не туда. Я бы хотел поблагодарить, что проведена такая большая работа, и молодому поколению нужно не забывать о таких вещах", - добавил он.Было зачитано обращение председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова, в котором он отмечает, что, прочитав книгу Екатерины Бебиа, невозможно оправдать события, происходившие в годы репрессий - миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны, прошли через муки тюрем или лагерей."Такое чудовищное прошлое нельзя вычеркнуть из памяти. Политические репрессии стали трагедией для всего абхазо-абазинского народа, последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг не допустить забвения. Именно поэтому книга "Без вины виноватые" является такой важной для сохранения национальной памяти", - говорится в обращении.Видео обращение прислал бывший руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха. Он напомнил, что в 2010 году в республике вступил в силу закон о реабилитации жертв политических репрессий, субъектом которого стали граждане Абхазии, пострадавшие от репрессий.По мнению доктора исторических наук, секретаря Совбеза Абхазии Сергея Шамба тема репрессий не теряет актуальности и спустя многие годы."Последнее время очень часто слышится о том, что сталинский период был временем важного прогресса, что, если бы не Сталин, не выиграли бы Великую Отечественную войну. Меня сильно удивляет, что в Абхазии есть люди, которые оправдывают сталинизм. Мне кажется, это кощунственно, потому что Россия и без Сталина войны выигрывала. А те жертвы, которые были принесены, не могут быть оправданы, особенно для нашего народа", - сказал он.Историк Аслан Авидзба рассказал, что началом массовых репрессий в Абхазии, которые были направлены на искоренение государственности, стало 28 декабря 1936 года, когда Нестор Лакоба был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси."Невозможно без содрогания читать о действиях сотрудников НКВД по отношению к так называемым врагам народа. Невольно начинаешь думать, неужели это могло быть на самом деле", - сказал он.Заслуженный врач Анатолий Пилия из семьи репрессированных. Его отец Владимир Пилия десять лет провел в дальних гарнизонах."Сегодняшнее время диктует нам быть едиными, стоять друга за друга, понимать. Мы живем в раю, а волочим жалкое существование, в этом никто не виноват, кроме нас. Эта книга должна быть в каждой семье, чтобы помнить", - сказал он на презентации книги.Автор монографии Екатерина Бебиа поблагодарила всех гостей и отметила, что ни одна из ее 49 книг еще не получала такого отклика."Новость о том, что вышла эта книга, особенно жители села Лыхны, приняли с восторгом. Ни одна из моих книг еще не получала столько слов, понимания, и популярности, честно, я такого не ожидала. Когда работала над книгой, часто плакала и задавалась вопросом "за что, в чем они виноваты?". С историей каждого героя проживала их жизнь", - сказала она.Масштабные аресты в Абхазии начались в июле 1937, вскоре после убийства государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба. В течение чуть больше чем одного года в Абхазии арестовали две тысячи 186 человек, 748 - расстреляли, бесследно исчезли в тюрьмах 377 человек. Такие данные приводит во втором томе своей книги "Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937-1938 годы" абхазский историк Станислава Лакоба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201030/Perekhitrit-NKVD-kak-v-Abkhazii-unichtozhali-spiski-vragov-naroda-1028717376.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191030/Istorik-Gozhba-o-repressiyakh-1930-kh-godov-byla-unichtozhena-luchshaya-chast-abkhazskogo-naroda-1028718634.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200501/httpmainspyrutranslitperevodchik-1023816437.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180617/istoriya-zasluzhennogo-vracha-anatoliya-piliya-1024241170.html

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