https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/otklyuchenie-vody-v-sukhume-perenesli-po-tekhnicheskim-prichinam-1036114782.html
Отключение воды в Сухуме перенесли по техническим причинам
Отключение воды в Сухуме перенесли по техническим причинам
Часть Сухума должна была остаться без подачи питьевой воды в пятницу 29 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T12:05+0300
2021-10-29T12:05+0300
2021-10-29T12:42+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Отключение воды, запланированное на 29 октября, было перенесено по техническим причинам. Об этом пишет агентство "Апсныпресс". Ранее "Водоканал" информировал, что водоснабжение будет приостановлено в пятницу 29 октября с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба.
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водоснабжение, сухум
Отключение воды в Сухуме перенесли по техническим причинам
12:05 29.10.2021 (обновлено: 12:42 29.10.2021)
Часть Сухума должна была остаться без подачи питьевой воды в пятницу 29 октября.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik.
Отключение воды, запланированное на 29 октября, было перенесено по техническим причинам. Об этом пишет агентство "Апсныпресс
".
Отмечается, что время возобновления ремонтных работ и отключения воды "Водоканал" сообщит дополнительно.
Ранее "Водоканал" информировал, что водоснабжение будет приостановлено в пятницу 29 октября с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.
Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба.