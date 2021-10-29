https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/otklyuchenie-vody-v-sukhume-perenesli-po-tekhnicheskim-prichinam-1036114782.html

Отключение воды в Сухуме перенесли по техническим причинам

Отключение воды в Сухуме перенесли по техническим причинам

Часть Сухума должна была остаться без подачи питьевой воды в пятницу 29 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Отключение воды, запланированное на 29 октября, было перенесено по техническим причинам. Об этом пишет агентство "Апсныпресс". Ранее "Водоканал" информировал, что водоснабжение будет приостановлено в пятницу 29 октября с 00:00 до 20:00 в Старом поселке, районе Колоса, на улицах Эшба, Адыгейская, центральной части города, в районе рынка, ВИЭМа и на Маяке.Отключение водоснабжения в части Сухума связано с ремонтными работами на улице Лакоба.

сухум

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водоснабжение, сухум