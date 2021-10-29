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"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции
"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции
АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T12:20+0300
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Госкорпорация "Росатом" получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС "Аккую" в Турции. Об этом пишет РИА Новости."Совет по ядерному регулированию согласовал решение о выдаче в пользу АО "Аккую Нуклеар" (проектная компания по сооружению АЭС "Аккую" - ред.) лицензии на строительство блока № 4 АЭС "Аккую" (Турция). Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности", – сообщила пресс-служба "Аккую Нуклеар".Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210311/AES-Akkuyu-kak-Rossiya-stroit-pervuyu-turetskuyu-atomnuyu-elektrostantsiyu-1031989201.html
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в мире, росатом, россия, турция
"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции
12:20 29.10.2021 (обновлено: 12:47 29.10.2021)
АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik.
Госкорпорация "Росатом" получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС "Аккую" в Турции. Об этом пишет РИА Новости.
"Совет по ядерному регулированию согласовал решение о выдаче в пользу АО "Аккую Нуклеар" (проектная компания по сооружению АЭС "Аккую" - ред.) лицензии на строительство блока № 4 АЭС "Аккую" (Турция). Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности", – сообщила пресс-служба "Аккую Нуклеар".
АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.
Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.