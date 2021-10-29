https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/senatorova-vikipediya-mozhet-stat-shveynoy-mashinoy-kotoraya-budet-shit-polotna-ob-abkhazii-1036112067.html

Сенаторова: "Википедия" может стать швейной машиной, которая будет шить полотна об Абхазии

Сенаторова: "Википедия" может стать швейной машиной, которая будет шить полотна об Абхазии

Редактор русской версии Википедии Наталья Сенаторова в эфире радио Sputnik рассказала о новом проекте Википедии – "Вики любит Кавказ", и о том, как можно... 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T15:13+0300

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Сенаторова: "Википедия" может стать швейной машиной, которая будет шить полотна об Абхазии Сенаторова: "Википедия" может стать швейной машиной, которая будет шить полотна об Абхазии

Наталья Сенаторова занимается публикацией материалов об Абхазии в интернет-энциклопедии. "Каждую осень объединяются большое количество стран для того, чтобы написать публикации для Википедии, несмотря на то, что некоторых раздирают политические распри. В этом году сделан акцент на Нагорный Карабах и Абхазию. На этой платформе люди больше стараются писать о достопримечательностях, культуре, природных объектах, но главное, переводить статьи с одного языка на другой. Таким образом можно обратить внимание на себя, на свою страну", – считает Сенаторова.Редактор русской версии Википедии отметила, что данная площадка – прекрасный ресурс для того, чтобы познакомить весь мир со своей культурой и со своим языком.Подробнее о требованиях к конкурсу, которые предполагает еще получение денежных средств можно узнать в аудиофайле.

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